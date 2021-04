L’acteur de LUTHER Idris Elba a répliqué aux opinions controversées du BBC Diversity Chief sur la race de son personnage.

Idris, 48 ​​ans, s’est exprimé pour la première fois depuis que Miranda Wayland a déclaré que le détective «ne se sentait pas authentiquement noir» car «il n’a pas d’amis noirs et ne mange pas de nourriture caribéenne».

BBC

Idris Elba comme Luther dans la série BBC[/caption]

Il a posté sur Instagram: «Nous ne devons pas nous tirer en arrière, seulement nous pousser en avant.»

Idris joue le détective Luther depuis 2010.

Bien qu’il s’agisse d’un moment historique pour la BBC, la responsable de la diversité a déclaré qu’elle pensait que la série n’était que superficiellement diversifiée et aurait pu être encore plus authentique.

Le créateur de la série Neil Cross a partagé sa surprise face aux commentaires et a révélé qu’Idris n’acceptait le rôle que parce que la race n’était pas considérée comme importante pour le personnage.

Twitter

Miranda Wayland a déclaré que Luther n’avait pas d’amis noirs ou ne mangeait pas de nourriture caribéenne, donc ça ne se sent pas authentique[/caption]

Miranda a ajouté que la Société – qui a depuis produit des programmes acclamés tels que Un garçon approprié et Petite hache – s’efforce maintenant de présenter les groupes minoritaires d’une manière plus complète et convaincante.

S’exprimant à la conférence MIPTV cette semaine, Miranda a déclaré: «Quand [Luther] Tout le monde a adoré le fait qu’Idris Elba était là – un personnage noir très fort.

«Nous sommes tous tombés amoureux de lui. Qui n’a pas, non? Mais après avoir abordé la deuxième série, vous avez un peu comme, OK, il n’a pas d’amis noirs, il ne mange pas de nourriture caribéenne, cela ne semble pas authentique.

Elle a ajouté que la solution n’était pas aussi simple que d’embaucher plus de réalisateurs noirs.

BBC

Idris Elba joue le détective populaire depuis 2010[/caption]

Pennsylvanie

Le créateur de Luther, Neil Cross, a déclaré qu’Idris avait assumé le rôle parce que l’as n’était pas important pour le personnage[/caption]





Un porte-parole de la BBC a déclaré: «Luther est une série dramatique policière primée à plusieurs reprises et le rôle emblématique de DCI John Luther est devenu l’un des personnages de détective les plus puissants de la télévision dont nous sommes extrêmement fiers.

«La BBC s’est engagée à continuer d’investir dans la diversité et les récents drames de BBC One I May Destroy You et Small Axe en témoignent.

« Bien sûr, les gens peuvent avoir des discussions ouvertes sur nos émissions, mais cela ne veut pas dire que c’est une déclaration de politique. »