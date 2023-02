Idris Elba rejette le label “Acteur noir”, John Boyega applaudit

Debonair culotte compte-gouttes Idris Elbe a choqué Internet quand il a apparemment fait des « haricots pour le petit-déjeuner » en dénigrant le label « Acteur noir ».

Le Luther: Le Soleil Déchu l’étoile s’est ouverte à Esquire Royaume-Uni sur sa carrière, ses origines ouest-africaines et sa navigation dans l’industrie du divertissement en tant qu’homme noir. Le réalisateur, producteur et DJ s’est redéfini comme un moyen de lutter contre le racisme dans le divertissement. Le commentaire controversé ne s’est pas bien passé, suscitant des réactions hilarantes sur Twitter et un clapback de Jean Boyéga. Idris avait-il raison ?

“C’est juste de la peau” pour Idris Elba

En matière de course, nous avons encore un long chemin à parcourir, en particulier dans l’industrie du divertissement. Idris devrait être jugé par le contenu de ses personnages emblématiques comme Le fil est Stringer Bell. Cependant, il se sent limité par le titre “Acteur noir” et le bagage qui l’accompagne.

« Si nous passions la moitié du temps à ne pas parler des différences mais des similitudes entre nous, la planète entière aurait un changement dans la façon dont nous traitons les uns avec les autres. En tant qu’êtres humains, nous sommes obsédés par la race. Et cette obsession peut vraiment entraver les aspirations des gens, entraver la croissance des gens », a déclaré le Bête dit l’étoile. « Le racisme devrait être un sujet de discussion, bien sûr. Le racisme est bien réel. Mais de mon point de vue, c’est aussi puissant que vous le permettez. J’ai arrêté de me décrire comme un acteur noir quand j’ai réalisé que ça me mettait dans une case. Nous devons grandir. Nous devons. Notre peau n’est rien de plus que ça : c’est juste de la peau. Déchaînez-vous.

Idris est toujours noir des deux côtés et fier de ses racines ouest-africaines

Idris ne veut pas que sa course définisse sa carrière, mais il ne nie pas sa noirceur. Il aime l’Angleterre, mais a déclaré que sa culture lui venait d’abord de sa mère ghanéenne et de son père sierra-léonais. L’acteur né à Londres incarne à la fois la tribu Ga du côté de sa mère et la tribu Temne de son père.

“Je suis noir. Et cette peau reste avec moi, peu importe où je vais, tous les jours, dans des zones noires avec des blancs, ou des zones blanches avec des noirs. Je suis le même Black », a expliqué Idris.

Alors que les stars noires sont censées raconter revivre la discrimination passée et affronter le racisme, leurs homologues blancs ne sont que des acteurs chargés uniquement de discuter de leur travail et de leurs intérêts. La représentation est importante, mais les gardiens qui décident qui embaucher et soutenir devraient être les principaux responsables. Idris veut se concentrer sur son métier.

«Je ne suis pas devenu acteur parce que je n’ai pas vu de Noirs le faire et je voulais changer cela. Je l’ai fait parce que je pensais que c’était un super métier et que je pouvais faire du bon travail. Au fur et à mesure que vous montez les échelons, on vous demande ce que c’est que d’être le premier Noir à faire ceci ou cela. Eh bien, c’est comme si j’étais blanc. C’est la première fois pour moi. Je ne veux pas être le premier Noir. Je suis le premier Idris », a-t-il déclaré.

John Boyega et Twitter applaudissent: “Nous sommes noirs et c’est ça!”

John Boyega, qui est également né en Grande-Bretagne de parents ouest-africains, a pesé sur les commentaires d’Elbe. La femme roi l’étoile a été franc parler du racisme dans l’industrie et s’est toujours tenu à dix pieds pour les Noirs. Au lieu de voir le racisme comme un fardeau pour les acteurs noirs, John nous a bénis avec un nouveau sans s’excuser proverbe.

«Je pense que nous devrions nous concentrer sur qui typage et met les acteurs dans des boîtes à cause de cela. Pas en faisant des ajustements bizarres pour eux. Nous nous concentrons continuellement sur ce que nous devons faire pour qu’ils ne fassent pas ceci ou cela. Très inquiétant. Nous NOIR et c’est tout », a-t-il écrit sur Twitter.

C’était une prise rafraîchissante après d’autres hommes noirs de premier plan comme Michael B.Jordanie et Daniel Kaluuya ont fait des déclarations similaires sur les limites des étiquettes et des rôles «noirs».

Découvrez certaines des réactions sur Twitter aux commentaires de John et Idris.

Êtes-vous d’accord avec Idris Elba ?