Idris Elba et Caleb McLaughlin dans Cowboy en béton. | Aaron Ricketts / Netflix

Le drame Netflix met également en vedette Caleb McLaughlin de Stranger Things dans un conte de courses de chevaux en ville.

Il y a sept chevaux qui vivent dans une écurie sur Fletcher Street dans le nord de Philadelphie, ce qui n’est probablement pas le premier endroit où la plupart des gens s’attendent à les trouver. C’est là que Fletcher Street Urban Riding Club, dirigé par le fondateur Ellis Ferrell et une équipe de bénévoles, vise à enseigner aux jeunes de la région comment monter et prendre soin des chevaux tout en préservant une «tradition centenaire des Urban Black Cowboys», comme le site Web du club. le met.

Et ils font face à de vrais défis. Le club est actuellement en difficulté financière, à cause de la pandémie – la terre est payée, mais le coût de fonctionnement des écuries continue. En outre, la Philadelphia Housing Authority prévoit de transformer le Fletcher Field situé à proximité, dans lequel les chevaux paissent et les jeunes apprennent à monter, en un lotissement.

Les vrais cowboys de Fletcher Street, les chevaux qu’ils aiment et les défis auxquels ils sont confrontés fournissent le décor du film de fiction Cowboy en béton, qui à son tour est basé sur le roman primé de G.Neri en 2011 YA Cowboy du ghetto. L’histoire est centrée sur l’adolescent Cole (Caleb McLaughlin, de Choses étranges), qui vit avec sa mère et n’arrête pas de se battre à l’école. À bout de souffle, elle conduit Cole à la maison de son père à Philadelphie et le laisse littéralement sur le pas de la porte, espérant que quelqu’un d’autre puisse passer à Cole et aidez-le à le mettre sur la bonne voie.

Le père de Cole, Harp (Idris Elba) – que Cole n’a pas vu depuis une décennie – fait partie de la communauté de Fletcher Street, et c’est un fier cow-boy noir. Un cheval vit littéralement dans sa maison. Harp passe ses journées à travailler dans les écuries et ses nuits assis autour d’un feu de camp avec d’autres cowboys de Fletcher Street, à boire de la bière et à parler de la façon dont les Blancs ont effacé la mémoire et l’image du cowboy noir de l’histoire. Ils veulent le préserver, pour s’assurer que l’Amérique ne peut oublier d’où viennent les cow-boys. La plupart des soirs, le groupe est rejoint par le propriétaire fictif de l’écurie, Nessie (Lorraine Toussaint), qui veille sur les adolescents locaux avec un amour fort et dur.



Jessica Kourkounis / Netflix Ivannah-Mercedes, Lorraine Toussaint, Idris Elba, Caleb McLaughlin, Jamil «Mil» Prattis et Cliff «Method Man» Smith dans Cowboy en béton.



Têtes de harpe et de Cole. Cole n’est pas habitué aux chevaux ou au sale boulot, et Harp ne sait pas vraiment quoi faire de ce fils adolescent qui vient d’arriver chez lui. Pourtant, il y a de l’amour entre eux. Cole continue de traîner avec son ami d’enfance Smush (Jharrel Jerome), mais Harp craint que Smush ne soit tombé dans la mauvaise foule et emmène Cole avec lui. Harp sait une chose ou deux sur ce qui se passe lorsque vous vous retrouvez sur la mauvaise route.

Lentement, Cole est attiré dans la communauté des cow-boys de Fletcher Street et commence à comprendre pourquoi la reconquête de leur histoire est si importante. Alors, que se passe-t-il si son avenir est menacé par des forces indépendantes de leur volonté?

Le travail de prendre soin, de casser et de monter des chevaux est un puissant attrait pour les cinéastes qui tentent de capturer quelque chose sur le fait d’être un humain avec un avenir incertain – juste dans un passé récent, des films comme Le cavalier et Penchez-vous sur Pete puisé dans le même puits topique. Ce qui rend Cowboy en béton unique est la façon dont il évoque les images de cow-boy des films tout en défiant l’icône hollywoodienne à prédominance blanche. Il y a des images magnifiques partout Cowboy en béton, des silhouettes contre les couchers de soleil et la lumière dorée piquante Fletcher Field, qui pourraient être tirées de n’importe quel nombre de films sur les jeunes et leurs chevaux.

Le scénario, co-écrit par le réalisateur Rick Staub et Dan Walser, est malheureusement un peu clunker, léger sur le développement des personnages et parfois lourd sur ce qui ressemble à une sténographie clichée, en particulier dans les dialogues. Une partie de cette maladresse peut provenir de la tentative d’adapter un livre d’intrigue pour adolescents dans un film poétique sur grand écran – et il y a beaucoup de poésie dans le film. Mais certaines histoires battent mieux la terre que d’autres, et quand Cowboy en béton fonctionne c’est parce que les images elles-mêmes rappellent magnifiquement.

Parce que heureusement, Staub peut diriger. Le film a l’air et se sent bien même lorsqu’il trébuche un peu sur ses orteils. La façon dont nous nous déplaçons autour du feu de camp, en écoutant des histoires; regarder un adolescent approcher et apprivoiser un cheval; voir un quatuor de cow-boys chevauchant un train; Ressentez le coup de poing qui suit une tragédie – chaque scène révèle un métier vif et délicat qui donne au scénario encore plus l’impression d’une discordance. Et le film doit beaucoup aux performances d’Elbe et en particulier de McLaughlin, qui est fantastique en tant que jeune homme insécurisé et provocant qui veut désespérément appartenir à quelque part.

Et puis il y a les vrais cowboys de Fletcher Street qui apparaissent dans le film comme des versions d’eux-mêmes, côtelant doucement Cole et prenant soin des chevaux et essayant de trouver une voie à suivre dans un monde qui ne veut pas qu’ils continuent. Les cinéastes du monde entier ont souvent mélangé des éléments documentaires dans des récits fictifs, des néoréalistes italiens aux réalisateurs français de la Nouvelle Vague en passant par les cinéastes des temps modernes. Le cavalier a utilisé une tactique similaire pour raconter une histoire de cheval; sa réalisatrice, Chloé Zhao, a répété la technique dans la nomination du meilleur film de cette année Nomadland.

L’histoire fictive fournit le récit de Cowboy en béton, mais les coureurs de la vie réelle sont son cœur et son âme. Malgré ses défauts, le film fonctionne car il n’est finalement pas artificiel. Il est fermement ancré dans la vérité – même si certaines de ces vérités ont été enterrées. Cowboy en béton est une histoire de passage à l’âge adulte pour Cole, mais pour ceux qui sont assis autour du feu de camp, c’est une vieille histoire, un autre chapitre d’une histoire dont ils aspirent à se souvenir, à protéger et à transmettre.

Cowboy en béton présenté en première au Festival international du film virtuel de Toronto 2020. Il commence à diffuser sur Netflix le 2 avril.