Idris Elba explique pourquoi il ne se décrit plus comme un ‘acteur noir’ : ‘Ça m’a mis dans une case’

Idris Elba a déclaré dans une récente interview qu’il avait cessé de se décrire comme un “acteur noir” car cela le mettait dans une “boîte” de sa carrière.

“Si nous passions la moitié du temps à ne pas parler des différences mais des similitudes entre nous, la planète entière aurait un changement dans la façon dont nous traitons les uns avec les autres”, a déclaré l’acteur de “Beast” à Esquire UK dans un article publié mercredi. “En tant qu’êtres humains, nous sommes obsédés par la race. Et cette obsession peut vraiment entraver les aspirations des gens, entraver leur croissance.”

Il a convenu que le racisme devrait être discuté.

“Le racisme est bien réel”, a déclaré Elba. “Mais, de mon point de vue, c’est seulement aussi puissant que vous le permettez. J’ai arrêté de me décrire comme un acteur noir quand j’ai réalisé que cela me mettait dans une boîte. Nous devons grandir. Nous devons le faire. Notre la peau n’est rien de plus que ça. C’est juste de la peau.

L’acteur, qui reprend son rôle de Luther dans le nouveau film “Luther : The Fallen Sun”, a déclaré qu’il se considérait comme un “membre de la communauté noire”.

“Vous dites un éminent », a-t-il déclaré à l’intervieweur.« Mais quand je vais en Amérique, je suis un membre éminent de la communauté britannique. ‘Oh, le Royaume-Uni est dans la maison !'”

Il a dit qu’il apprécie que “je sois peut-être le premier à me ressembler à faire une certaine chose. Et c’est bien de laisser dans le cadre de mon héritage. Pour que d’autres personnes, des enfants noirs, mais aussi des enfants blancs qui grandissent dans les circonstances que je a grandi, sont capables de voir qu’il y avait un gamin qui venait de Canning Town qui a fini par faire ce que je fais. Cela peut être fait.

Mais il a dit qu’il n’était pas devenu acteur pour briser les barrières en tant qu’homme noir.

“Je l’ai fait parce que je pensais que c’était un super métier et que je pouvais faire du bon travail”, a-t-il déclaré. “En montant les échelons, on vous demande ce que ça fait d’être le premier Noir à faire ceci ou cela. Eh bien, c’est la même chose que si j’étais Blanc. C’est la première fois pour moi. Je ne veux pas être le premier Noir. Je suis le premier Idris.”