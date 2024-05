Idris Elba et Richie Hawtin captent Movement après un long retard dû aux conditions météorologiques

Une performance édifiante d’Idris Elba avec Kevin Saunderson et un banger fiable de Richie Hawtin ont couronné une journée de festival Movement marquée par l’un des retards météorologiques les plus importants de l’histoire de l’événement.

Les averses de pluie font partie de la tradition techno du Hart Plaza depuis le Detroit Electronic Music Festival au début des années 2000. Mais l’interruption de trois heures et demie de dimanche – qui a commencé par une évacuation des participants vers 18 h 45 au milieu de tempêtes et de vents violents – a été un véritable casse-tête.

Au moment où les choses reprenaient après 22 heures, Hart Plaza n’était plus qu’une grande piste de danse détrempée. Les fans qui s’étaient retirés dans leurs chambres d’hôtel du centre-ville ou dans les boîtes de nuit voisines étaient néanmoins prêts pour l’occasion, s’entassant sans relâche dans de longues files le long de Jefferson Avenue pour revenir pour une programmation musicale frénétiquement réorganisée par les organisateurs.

Les producteurs du mouvement ont obtenu l’approbation des autorités municipales pour prolonger la diffusion de dimanche à 00h30, une demi-heure après le couvre-feu de minuit qui a longtemps été strictement appliqué – comme peuvent en témoigner les fans qui ont vu la prise se faire débrancher sur Wu-Tang. Clan en 2015.

Elba, l’acteur anglais primé (« Luther », « The Wire ») qui est DJ depuis son adolescence, s’est associé à son ami de longue date et icône de la techno de Détroit, Saunderson, pour un set dynamique sur la scène Pyramid.

Elba est un chef certifié de la musique house avec une affinité pour le berceau de la techno, comme en témoigne son documentaire de 2012 « How Clubbing Changed the World », qui retrace les origines du genre Motor City. Lui et Saunderson ont fait équipe aux platines pour un ensemble de techno-house aux saveurs du monde, une présentation luxuriante avec des touches rave-era qui a été lancée avec leur collaboration de 2020, « We All Move Together ».

Il y avait un sentiment d’appartenance et de respect dans l’exécution d’Elba, avec en toile de fond la rivière Détroit et l’horizon de Windsor. Dansant et enthousiaste, il a gardé les choses pures : l’un des acteurs les plus connus de sa génération se contentait d’être plongé dans l’obscurité.

Pendant ce temps, sur la scène principale de Movement, Hawtin, élevé à Windsor, a dévoilé sa dernière performance conceptuelle, « DEX EFX X0X », une version actualisée de son travail aventureux de la fin des années 90.

Hawtin, connu pour ses ambitieux spectacles de festival, a décrit le nouveau projet comme « plus un club qu’un concert », et cela s’est certainement déroulé dimanche au centre-ville de Détroit, où il a créé une tapisserie sonore subtilement complexe dont l’éclairage serré et l’audio immersif ont laissé une sensation enveloppante. .

Hawtin est la tête d’affiche la plus prolifique de l’histoire du Mouvement, et le set dur (et travailleur) de dimanche était typiquement impeccable, précis et techniquement impressionnant.

Il reprendra le programme « DEX EFX XOX » au festival Sónar de Barcelone le 14 juin.

Movement terminera sa troisième et dernière journée lundi avec une autre programmation musicale chargée, notamment des performances nocturnes des vétérans britanniques Goldie et Fatboy Slim. Heureusement, les prévisions annoncent un ciel sec après les averses matinales.

