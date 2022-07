Idris Elba et les co-stars de “BEAST” discutent de leur famille à l’écran

Êtes-vous prêt à voir Idris Elba dans un thriller familial également ?

Nous avons un premier aperçu exclusif d’une nouvelle featurette dans les coulisses du tout nouveau film Universal Pictures LA BÊTEqui débarque dans les salles le 19 août.

Dans LA BÊTEIdris Elba joue le rôle d’un père veuf amenant ses filles (joué par Iyana Halley de La haine que tu donnes et Leah Sava Jeffries de “Empire”) lors d’un voyage en Afrique du Sud qui tourne mal lorsqu’ils sont chassés par un lion voyou.

Découvrez le clip ci-dessous:

Nous adorons ces saines vibrations de la famille noire ! Mais quelque chose nous dit que ce film est sur le point de nous tenir sur le bord de nos sièges !

Voici un peu plus sur le film :

Idris Elba joue le Dr Nate Daniels, un père récemment veuf qui retourne en Afrique du Sud, où il a rencontré sa femme pour la première fois, lors d’un voyage prévu de longue date avec leurs filles dans une réserve de gibier gérée par Martin Battles (Sharlto Copley), une vieille famille ami et biologiste de la faune. Mais ce qui commence comme un voyage de guérison se transforme en une redoutable lutte pour la survie lorsqu’un lion, un survivant de braconniers assoiffés de sang qui considère désormais tous les humains comme des ennemis, commence à les traquer.

Du cinéaste viscéral et expérientiel Baltasar Kormákur, le réalisateur de Everest et Universal Pictures’ 2 canons et Contrebande, La bête est produit par Will Packer, le producteur à succès de Voyage entre fillesla Longer franchise et dix films qui ont ouvert le n ° 1 au box-office américain, dont École du soir, Pas de bonne action et Penser comme un homme, de James Lopez, président de Will Packer Productions, et de Baltasar Kormákur. Le film est écrit par Ryan Engle (Rampage, Non-Stop) à partir d’une histoire originale de Jaime Primak Sullivan et est produit par Jaime Primak Sullivan et Bernard Bellew.

Êtes-vous excité pour celui-ci?