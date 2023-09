Idris Elba domine la bande-annonce de Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077

CD Projekt Red’s Cyberpunk 2077 Il semblait que ce serait la grande nouveauté lors de sa sortie en 2020, et pour la plupart, ce n’était pas trop grand. Le développeur a passé des années à en faire un première sortie vraiment solide pour une franchise plus grande, aidé par le fait que le Cyberpunk : Edgerunners la série était plutôt bonne en elle-même. Et le prochain projet contribuera encore davantage aux efforts de réhabilitation du jeu. Liberté fantôme expansion.

Idris Elba sur le pouvoir de la narration

Plus tôt dans la semaine, le CDPR a publié une bande-annonce cinématographique pour Liberté fantôme, qui reflète le jeu de base dans la mesure où il met en scène une grande célébrité qui constitue le point central de toute l’histoire. Dans ce cas, c’est Idris Elba qui incarne un espion à la retraite nommé Solomon Reed qui, contrairement à Johnny Silverhand de Keanu Reeves, n’est pas un fantôme susceptible de s’emparer de votre corps. Les développeurs ont précédemment déclaré qu’ils souhaitaient créer une ambiance de thriller d’espionnage avec Fantôme, et la cinématique réussit à cet égard alors que Reed tente de fuir Night City avec l’aide de son apprenti Song So Mi (alias Songbird). Comme pour beaucoup d’histoires d’espionnage, les choses ne semblent pas bien se passer pour Reed, mais des années plus tard, il est forcé de sortir de sa cachette et se retrouve à travailler avec le personnage du joueur V.

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty – Bande-annonce cinématographique officielle

Liberté fantôme verra V et Reed faire équipe pour sauver So Mi et le président des nouveaux États-Unis d’Amérique après que leur navire s’est écrasé dans le district de Dogtown. Dans un vidéo décomposant à la fois Reed et Dogtown Elba’s a décrit son personnage comme une personne réticente qui « aime son travail » et que les joueurs découvriront progressivement tout au long de l’extension. « Vous savez quoi peut être il en est capable, dit Elba, mais pouvez-vous lui faire confiance ? Les histoires d’espionnage vous font penser à une chose, alors que vous devriez en fait prêter attention à quelqu’un d’autre. Quel que soit le camp dans lequel Reed tombe, les joueurs ne pourront en apprendre davantage sur lui que dans un contexte professionnel, comme il l’a confirmé. par Elba lui-même ne pas être une option romantique.

Cyberpunk 2077 : Liberté fantôme arrive sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 26 septembre.

