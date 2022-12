Idris Elba déclenche une guerre d’enchères avec les géants du streaming Netflix et Disney pour une nouvelle émission de cuisine

Il a joué le pivot de la drogue Stringer Bell dans The Wire et un DCI coriace dans le drame graveleux de la BBC Luther.

Maintenant, Idris Elba assume un rôle avec une saveur beaucoup plus douce – en tant que chef de télévision dans une nouvelle émission de cuisine.

Le programme n’a pas encore commencé la production, mais est déjà en demande – avec trois géants du streaming enthousiastes.

Une source a déclaré : « Idris est un grand amateur de cuisine et il a créé une émission de télévision sur la nourriture africaine.

“Il a demandé l’aide de son chef personnel, King Enekeme, qui a travaillé avec Naomi Campbell et Skepta, et a organisé le mariage d’Idris avec sa femme Sabrina.

“Ensemble, ils ont créé ce spectacle passionnant qui verra Idris explorer les racines culinaires de ses plats africains préférés. Il fera aussi la cuisine.

«La nouvelle a circulé et Netflix, Disney et Paramount + ont tous manifesté leur intérêt. Il y a une guerre d’enchères en cours, mais Idris cherche toujours où il pense que le spectacle serait le mieux placé.

«Il a un premier accord avec Apple TV + et sa société de production Green Door Pictures mais il peut emmener la série ailleurs.

“Idris est un perfectionniste et il voudra que tout soit parfait avant de décider avec qui partir.”

Compte tenu du succès des projets précédents d’Idris, je ne doute pas que ce sera tout aussi bien.

Et je peux imaginer que beaucoup de ses fans aimeraient le voir transpirer dans la cuisine.

“La mort de Dot m’a fait abandonner” Milly Zero d’EASTENDERS a révélé qu’elle avait été inspirée de quitter le feuilleton de la BBC après la mort de June Brown. L’actrice, qui a joué la petite-fille de la légende à l’écran, Dotty Cotton, pendant trois ans, a estimé que c’était le coup de pouce dont elle avait besoin pour regarder au-delà d’Albert Square lorsque les patrons ont commencé à planifier leur hommage. Elle m’a dit : « Ma sortie intervient après la mort et les funérailles de Dot. “Quand j’ai pensé que je voulais partir et explorer d’autres projets, le fait que nous faisions les funérailles de Dot était un signe. J’étais comme, OK, c’est le moment pour Dotty de partir, c’est tout à fait logique. Milly a déjà filmé ses dernières scènes, qui seront diffusées ce mois-ci après la lecture du testament de Dot. Elle a ajouté : « La sortie de Dotty est explosive. Elle ne partira pas avec le sourire aux lèvres – ce n’est pas ce genre de fille. « Dotty pourrait revenir. J’espère que ce n’est pas la fin de Dotty mais nous verrons.

En route pour Nolans

LES Nolans ne sont certainement pas d’humeur à danser après avoir entendu que leur émission de voyage est prête pour la côtelette.

The Nolans Go Cruising est la série la plus populaire de Quest Red à ce jour, mais la société de production derrière elle a fermé ses portes, laissant son avenir dans un énorme doute.

Et pour aggraver les choses, les sœurs Coleen, Linda, Anne, Denise et Maureen ne l’ont découvert qu’après l’avoir lu en ligne.

Une source de Nolans a déclaré: “Les dames ont été extrêmement choquées d’avoir entendu dans ces circonstances.

“La série a été une source de revenus stable, en particulier pendant Covid et pour Linda, car elle ne peut pas sortir en tournée ou faire du panto, à cause de son cancer incurable.”

J’ai entendu dire que d’autres sociétés de production étaient intéressées à prendre en charge la série, cela pourrait donc conduire à un retour.

Il y aura toujours de la place pour les Nolans à la télé.