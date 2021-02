Idris Elba confirme enfin le film de Luther et admet que cela fait «  longtemps  »

IDRIS Elba a finalement confirmé le film de Luther et a admis que cela faisait « longtemps ».

Des rumeurs circulent depuis des années selon lesquelles une version long-métrage du drame policier à succès de la BBC était en préparation.

Maintenant, dans une nouvelle interview, Idris – qui joue le détective titulaire – a confirmé que le film avait le feu vert.

S’adressant à MistaJam sur The All-New Capital Weekender, le joueur de 48 ans a discuté de ses projets pour 2021.

Il a dit: « Certainement faire plus de musique, des gens qui aiment mon film et tout, écoutez, je vais faire Luther » The Movie « . »

Il a poursuivi: « Ouais, je suis super excité et j’espère que les fans sont en quelque sorte excités pour ça, ça fait longtemps à venir pour un film, pour les gens qui ont aimé la série.

« Nous faisons le spectacle depuis 10 ans, donc nous faisons du cinéma. »

La nouvelle survient après que le scénariste de Luther, Neil Cross, a révélé qu’il n’y avait pas de projet pour une sixième série du drame.

En décembre, il a déclaré: « Il n’y aura pas de saison six – définitivement pas de saison six », de peur de « la baratter comme des saucisses ».

Idris avait précédemment laissé entendre que la version grand écran aurait un budget à la hauteur et pourrait voir John Luther parcourir le monde.

La star a ajouté: «Avec un film, le ciel est la limite.

«De toute évidence, vous pouvez être un peu plus audacieux dans les intrigues, peut-être internationales, un peu plus élevées.

« Mais John Luther sera toujours John Luther. »

Syntonisez MistaJam sur Le tout nouveau week-end de la capitale Vendredi et samedi soir de 19h à 22h sur Capital Network et Capital Dance