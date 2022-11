IDPH exhorte les vaccinations, masquées par certains pendant Thanksgiving – Shaw Local

Le ministère de la Santé publique de l’Illinois a exhorté les Illinois à se faire vacciner complètement contre le COVID-19 et la grippe pour Thanksgiving – et à prendre des précautions pour les membres de la famille susceptibles de contracter le virus.

Le dépistage du COVID-19 est recommandé avant tout rassemblement.

Plusieurs comtés du nord de l’Illinois présentent des niveaux de risque élevés de COVID-19.

Le comté de Winnebago a été répertorié au niveau de risque le plus élevé. Lee, Ogle, Marshall, Stephenson, Jo Daviess et Boone ont été répertoriés comme ayant un niveau moyen.

Mise à jour de la cote de risque pour COVID-19 pour le nord de l’Illinois. Le comté de Winnebago est à haut risque ; Les comtés de Lee, Ogle, Boone, Stephenson, Jo Daviess et Marshall sont à risque moyen. (Département de la santé publique de l’Illinois)

Dans ces comtés, il est conseillé aux personnes âgées et immunodéprimées de porter un masque dans tous les lieux publics intérieurs.

L’État a signalé 14 388 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 dans l’État et 59 décès liés au COVID-19 depuis le 16 novembre.

Mardi soir, 1 112 personnes dans l’Illinois se trouvaient à l’hôpital avec COVID-19. Parmi ceux-ci, 112 patients étaient aux soins intensifs et 41 patients atteints de COVID-19 étaient sous ventilateurs.

Le taux de cas préliminaire à l’échelle de l’État sur sept jours est de 113 cas de COVID-19 pour 100 000 Illinoisiens.

“Et comme les maladies respiratoires telles que le VRS, la grippe et le COVID-19 continuent d’entraîner des maladies et des hospitalisations, il existe un certain nombre de stratégies qui nous garderont tous en bonne santé et en sécurité”, a déclaré Sameer Vohra, directeur de l’IDPH, dans un communiqué de presse. publié mercredi. «Ceux-ci incluent les tests COVID-19, en particulier si vous rendez visite à une personne à risque de maladie grave; aération améliorée; bonne hygiène des mains; rester à la maison en cas de maladie; et se mettre à jour avec le rappel bivalent COVID-19 et le vaccin contre la grippe.

L’IDPH encourage le public à se faire tester avant d’assister à des rassemblements de vacances, en particulier si vous rendez visite à une personne à haut risque de COVID-19 sévère ; rester à la maison si vous êtes malade; et pratiquez une bonne hygiène des mains.

De plus, les hôtes de vacances sont priés de s’assurer que les rassemblements sont bien ventilés et de suivre les directives de sécurité alimentaire lors de la manipulation des aliments chauds et froids afin de prévenir les maladies d’origine alimentaire.

IDPH offre 1 million de tests antigéniques rapides COVID-19 gratuits aux résidents des codes postaux économiquement défavorisés grâce à un partenariat avec l’association caritative publique de la Fondation Rockefeller, RF Catalytic Capital et son programme Project ACT (Access COVID Tests). Aller à Site Web du projet ACT pour voir si votre code postal est éligible.