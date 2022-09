IDOT recherche des travailleurs saisonniers pour le déneigement et le déglaçage – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le ministère des Transports de l’Illinois est à la recherche de travailleurs saisonniers pour aider au déneigement et au déglaçage dans le cadre du programme annuel d’entretien des autoroutes salariées d’hiver du ministère.

Les candidatures doivent être soumises en ligne au plus tard le lundi 12 septembre. Les candidatures papier ne seront pas acceptées.

Les travailleurs saisonniers aideront à entretenir plus de 45 000 miles de routes dans tout l’État pour les installations IDOT, y compris l’installation IDOT District Two à Dixon, pendant l’hiver. Les travailleurs doivent également réagir aux situations météorologiques émergentes pour le déneigement et le déglaçage et être prêts à travailler dans des conditions d’urgence à tout moment, y compris les nuits, les week-ends et les jours fériés.

Les candidats doivent avoir un permis de conduire commercial et se soumettre à une vérification des antécédents criminels. Un examen physique et visuel préalable à l’emploi et un dépistage de drogues et d’alcool sont requis. Les candidats seront sélectionnés en fonction de leur disponibilité, de leur expérience professionnelle et de leurs qualifications.

Pour information, visitez le Site internet de l’IDOT.