IDOT publie des cartes de vélo officielles gratuites de l’Illinois – Shaw Local

Le ministère des Transports de l’Illinois a récemment annoncé la publication des cartes cyclables officielles de l’Illinois, une ressource gratuite présentant le réseau de pistes cyclables, de chemins et de rues de l’État. Les cartes de chacun des neuf quartiers d’IDOT incluent de nouvelles fonctionnalités et conceptions qui les rendent plus faciles à comprendre, tout en incluant plus d’informations sur les arrêts et les attractions remarquables facilement accessibles à vélo.

Les cartes continuent de présenter des informations sur les sentiers et les sentiers locaux, en plus des itinéraires cyclables recommandés dans les rues locales et des connexions au transport en commun. Des détails sur les attractions telles que les terrains de camping, les parcs et autres points d’intérêt sont également inclus.

Une conception et des marquages ​​​​améliorés ont été incorporés pour rendre les cartes plus faciles à lire tout en offrant une perspective régionale des ressources et des intérêts cyclables dans un format papier préféré par de nombreux cyclistes. Les neuf couvertures uniques reflètent également la diversité de la communauté cycliste et de l’environnement de l’État.

Pour commander une carte, cliquez sur ici ou visitez https://idot.click/bikemaps.