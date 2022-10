Idole de Durga de 11 pieds de haut pesant plus de 1 000 kg installée à Kolkata Pandal

Une idole «Ashtadhatu» (octo-alliage) de 11 pieds de la déesse Durga pesant plus de 1 000 kg a été installée dans un Durga Puja Pandal au nord de Kolkata. L’idole est la plus lourde jamais vue dans les 78 ans d’histoire du pandal Sovabazar Beniatola Sarbojanin Durgotsav. Selon l’agence de presse ANI, l’idole a coûté environ Rs 35 lakh, avec plus de 25 artisans qui y travaillent sans relâche. Le responsable de l’ensemble du projet était le célèbre créateur d’idoles Mintu Pal. La communauté pandal a affirmé que l’idole était la première de ses 78 ans d’histoire à peser plus d’une tonne.

Ashtadhatu est un alliage traditionnellement composé de huit métaux, à savoir l’or, l’argent, le cuivre, le plomb, le zinc, l’étain, le fer et l’antimoine ou le mercure. Dans l’hindouisme, il est considéré comme extrêmement pur, sattvique de Sattva, et ne se décompose pas. Habituellement, les idoles faites d’Ashtadhatu sont de Dieu Kubera, Vishnu, Krishna, Rama et des déesses, Durga et Lakshmi.

Kolkata est connue pour ses célébrations grandioses et thématiques de Durga Puja. Alors que la célébration a dû être atténuée au cours des deux dernières années en raison de l’infection au COVID-19, les célébrations de Druga Puja battent leur plein cette année.

Le secrétaire adjoint du comité Biswajit Dawn Puja de Kolkata a déclaré à l’agence de presse qu’ils célébraient les festivals sur le thème “Adir Ahwan”. “Réfléchissant à l’ancien ‘Bonediyana’ avec une puja de nouvelle génération et donnant également du respect, de l’amour, du bonheur et des garnitures rappelant ‘ADIR AHWAN'”, a-t-il déclaré à ANI.

Durga Puja est le plus grand festival de la communauté bengali. Les festivités commencent par Navratri, qui dure neuf nuits pour célébrer l’incarnation de la déesse Durga. Selon la mythologie hindoue, elle descend dans la demeure terrestre pendant cette période pour bénir ses fidèles. Cette année, Sharodotsava a commencé le 1er octobre et se terminera le 5 octobre.

Durga Puja célèbre Shakti en général ainsi que la victoire de la déesse Durga sur le roi démon Mahishasura. Divers pandals présentent des idoles de la déesse Durga chevauchant son lion, tuant Mahishasura.

