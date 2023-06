IDNR annonce le calendrier 2023 des dessins de sites aveugles pour la sauvagine – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les chasseurs de sauvagine sont encouragés à marquer leurs calendriers pour les prochains dessins à l’aveugle de chasse à la sauvagine qui auront lieu dans de nombreuses zones de chasse publiques de l’Illinois en juillet et août.

Le Département des ressources naturelles de l’Illinois (IDNR) accueillera des dessins à l’aveugle traditionnels sur tous les sites prévus pour cette année de chasse. Il est conseillé aux participants de suivre toutes les procédures de dessin spécifiques au site.

Les chasseurs de canards et d’oies doivent s’inscrire en personne pour les tirages de sites aveugles pour la sauvagine et doivent être présents au tirage tenu à chaque emplacement désigné ci-dessous immédiatement après la période d’inscription pour réclamer leurs sites aveugles. Les envois par la poste ou les préinscriptions ne sont pas acceptés. Les allocations aveugles pour ces sites sont valables pour un an ou deux ans, comme indiqué ci-dessous.

Pour participer à un tirage au sort, tous les candidats doivent présenter un permis de chasse régulier de l’Illinois 2022 ou 2023 ; un timbre sur la sauvagine migratrice de l’Illinois de 2022 ou 2023 au moment de l’enregistrement, sauf exemption légale ; et une pièce d’identité valide avec photo. Les candidats doivent avoir au moins 16 ans à la date du tirage au sort. Aucun permis d’apprenti et aucun permis de jeune ne sera accepté à moins que le titulaire du permis de jeune ne présente également une certification de sécurité du chasseur.

Les candidats ayant besoin d’acheter de nouvelles licences et de nouveaux timbres doivent le faire avant le tirage au sort. La plupart des emplacements de dessin à l’aveugle n’auront pas de ventes de licences disponibles. Les licences et les tampons sont disponibles auprès de n’importe quel fournisseur de licences et de permis IDNR ou via le site Web IDNR à l’adresse www.dnr.illinois.gov.

Les inscrits ne sont plus tenus de posséder une carte d’identification du propriétaire d’arme à feu de l’Illinois (FOID) valide de la police de l’État de l’Illinois pour participer aux tirages à l’aveugle. De plus, pour être un candidat éligible au tirage, les participants ne doivent pas voir leurs privilèges de chasse suspendus ou révoqués par IDNR ou toute autre juridiction au moment du tirage. Les résidents de l’extérieur de l’État doivent avoir un permis de chasse annuel de non-résident de 2022 ou 2023 pour l’Illinois et un timbre sur la sauvagine migratrice de l’Illinois de 2022 ou 2023. Les licences de cinq jours ne seront pas acceptées.

Les personnes ayant un handicap les empêchant de chasser à partir d’un cache de sauvagine peuvent être accommodées grâce à la délivrance d’un permis de véhicule permanent de l’IDNR. Veuillez visiter https://bit.ly/IDNRSVPapplication pour une candidature.

Calendrier des dessins à l’aveugle 2023

Dimanche 16 juillet (Stores attribués pour deux ans)

• Mississippi River Pool 21 et Pool 22 : Inscription de 10 h à midi au Twin Oaks Sportsman’s Club, 2707 Bonansinga Drive, Quincy

• Mississippi River Pool 24 : inscription de 10 h 00 à midi au bureau IDNR, route 106 ouest, Pittsfield

Samedi 29 juillet (Stores attribués pour un an)

• Parc d’État de Chain O’ Lakes et zone naturelle d’État de Redwing Slough/Deer Lake, comté de Lake : inscription pour les deux sites de 10 h à 14 h à l’aire d’utilisation diurne d’Oak Point, à 1/5 mille à l’est de la rivière Fox du côté sud of Illinois 173. Les chasseurs ne seront autorisés à s’inscrire que pour l’un des deux sites.

• Des Plaines State Fish and Wildlife Area, comté de Will : inscription de 10 h à 14 h au bureau du site, à deux milles au nord-ouest de Wilmington, sortie 241 sur l’Interstate 55

• Parc d’État de Kankakee River et zones humides de Momence, comtés de Kankakee et Will : Inscription de 10 h à 14 h pour les deux sites au bureau du parc d’État de Kankakee River, à cinq milles au nord-ouest de Bourbonnais sur l’Illinois 102. Les chasseurs seront autorisés à s’inscrire à un seul des les deux chantiers.

• Mazonia State Fish and Wildlife Area, comté de Grundy : inscription de 10 h à 14 h au bureau du site, 7705 E. Huston Road, Braceville (juste à côté de l’Illinois 53, à deux milles au sud-est de Braceville)

• Zone de loisirs de l’État du lac Shabbona, comté de DeKalb : inscription de 10 h à 14 h au bureau du parc. Directions : Allez à 2½ milles au sud de Shabbona sur Shabbona Road, tournez vers l’est sur Shabbona Grove Road et parcourez ½ mille. Le bureau est sur le côté gauche de la route.

• Lac Sinnissippi, comté de Whiteside : inscription de 10 h à 14 h à la marina Harry Oppold, sur Stouffer Road, à l’est de Sterling

• William Powers State Recreation Area, comté de Cook : inscription de 10 h à 14 h au Shelter 2, 126th Street et Avenue 0, Chicago

Dimanche 30 juillet (Stores attribués pour un an, à l’exclusion du lac Meredosia)

• Anderson Lake State Fish and Wildlife Area, comté de Fulton : inscription de 10 h 00 à 14 h 00 au poste de contrôle de la zone, à 21 km au sud-ouest de La Havane sur l’Illinois 100.

• Clear Lake, comté de Mason : Inscription de 10 h à 14 h au siège social de Sand Ridge State Forest, 25799E County Road 2300N, Forest City. Suivez les panneaux Manito ou Forest City. Téléphone : 309-597-2212.

• Lake DePue State Fish and Wildlife Area, comté de Bureau : inscription de 10 h à 14 h au parc Oak Grove, à ¾ de mille à l’ouest de DePue sur l’Illinois 29.

• Marshall State Fish and Wildlife Area, y compris l’unité Sparland, comté de Marshall : inscription de 10 h 00 à 14 h 00 au poste de contrôle de la zone, à cinq milles au sud de Lacon, sur l’Illinois 26.

• Lac Meredosia dans les comtés de Morgan et Cass (attribué pour deux ans) : Inscription de midi à 14 h au bâtiment d’enregistrement des chasseurs Jim Edgar Panther Creek situé à côté du bureau du site, à environ sept milles au sud-est de Chandlerville. Adresse : 10149 County Highway 11, Chandlerville.

• Rice Lake State Fish and Wildlife Area, comté de Fulton : inscription de 10 h 00 à 14 h 00 au poste de contrôle de la zone, à cinq kilomètres au sud de Banner sur la route 24.

• Sanganois State Fish and Wildlife Area, comtés de Cass et Mason : inscription de 10 h à 14 h Du côté est du bâtiment de maintenance, à deux milles au nord de Chandlerville sur l’Illinois 78 (suivez les panneaux vers Sanganois).

• Spring Lake State Fish and Wildlife Area et Pekin Lake State Fish and Wildlife Area, comté de Tazewell : inscription de 10 h 00 à 14 h 00 au bureau du parc sud, à deux milles au nord de Manito sur la route de comté 16 (Manito Road) et à huit milles à l’ouest et au sud sur Spring Lake Road.

• Parc d’État de Starved Rock, comté de Lasalle : inscription de 10 h à 14 h au parc d’État de Buffalo Rock (grand abri de pique-nique). À trois milles à l’ouest d’Ottawa sur le chemin Dee Bennett.

• Woodford State Fish and Wildlife Area, comté de Woodford : inscription de 10 h à 14 h au parc Johnson’s Grove, bloc 500 de Park Stree, Lacon.

Samedi 5 août (Stores attribués pour deux ans)

• Mississippi River Pool 16 : inscription de 10 h à 14 h au Rock Island County Fairgrounds, 4200 Archer Drive, East Moline.

• Mississippi River Pool 17 : Inscription de 10 h à 14 h au New Boston City Park.

• Mississippi River Pool 18 : Inscription de 10 h à 14 h au bureau du site de la forêt d’État de Big River, à huit milles au nord d’Oquawka sur le bitume d’Oquawka-Keithsburg.

Des informations supplémentaires sur la chasse et des cartes sur les sites ci-dessus peuvent être consultées à https://huntillinois.org/hunt-planner.