Un garçon IDIOT s’accroche à l’arrière d’un bus alors qu’il fait 30 mph le long d’une route très fréquentée.

Des images le montrent en train de couper en dés avec la mort et souriant à la caméra à Birmingham.

Des images montrent un garçon accroché à l’arrière d’un bus Crédit: SWNS

Le clip de 16 secondes est devenu viral depuis son téléchargement, de nombreux utilisateurs Web critiquant ses actions dangereuses.

Un homme a commenté: «C’est un pas de trop.

« Heureusement de ne pas avoir été tué. »

La police enquête sur l’incident.

Un porte-parole du National Express West Midlands a déclaré: « De toute évidence, ce comportement est vraiment dangereux – ne le faites pas.

« La police des voyages plus sûrs mène une enquête et National Express West Midlands leur donne toute l’aide et toutes les informations possibles. »