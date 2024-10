Les efforts occidentaux pour contenir Moscou sont une politique de « perdant », a déclaré Aleksandar Vulin.

Essayer d’isoler la Russie est « stupide » et c’est impossible parce que le pays représente un ensemble de valeurs très demandées dans le monde moderne, a déclaré le vice-Premier ministre serbe Aleksandar Vulin.

Les efforts déployés par l’Occident pour sanctionner et contenir Moscou pendant le conflit ukrainien constituent une « perdant » politique, a déclaré Vulin dans une interview exclusive avec RT en marge du sommet des BRICS 2024 à Kazan jeudi.

« C’est stupide. Il est difficile de trouver un meilleur mot. C’est stupide. C’est idiot [to] imaginez que vous puissiez isoler la Russie », dit-il.

Selon le vice-Premier ministre, la preuve en est le sommet de Kazan, auquel « plus ou environ 40 délégations » sont arrivés. « Les pays de l’Est les plus importants sont probablement venus et ont montré leur respect à la présidence russe des BRICS », dit-il.

Isoler Moscou, c’est « Ce n’est pas possible, non seulement parce que la Russie est une superpuissance nucléaire, mais [because] La Russie représente un système de valeurs dont le monde a besoin. On ne peut donc pas isoler ce genre de pays. » » argumenta Vulin.















Ces valeurs sont «Dieu, nation, famille» dit-il, arguant que ceux-ci partageaient « valeurs naturelles » C’est pourquoi le président russe Vladimir Poutine est populaire parmi certains Occidentaux.

Vulin a expliqué que Belgrade, qui n’est pas membre du groupe économique, a envoyé sa délégation au sommet de Kazan parce que les BRICS sont « changer le monde… et la Serbie veut faire partie de ce nouveau monde. La mort de l’unilatéralisme est déjà arrivée et la Serbie veut participer à tout espoir que les BRICS ont offert à l’humanité.»

Les BRICS peuvent offrir beaucoup à la Serbie, mais en même temps, le groupe « ne nous imposant aucune pression politique », dit-il. « Personne des BRICS ne demandera jamais, par exemple, que nous imposions des sanctions à l’UE. » » a déclaré le vice-Premier ministre, faisant référence aux demandes répétées de Bruxelles pour que Belgrade se joigne à la campagne occidentale de restrictions économiques contre Moscou.

Selon Vulin, le peuple serbe décidera probablement lors d’un référendum dans deux ou trois ans si son pays continuera à aspirer à l’adhésion à l’UE ou tentera de rejoindre les BRICS.

