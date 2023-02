«Idiot» a atterri «à plat sur son visage» lors d’une invasion de terrain qui a mal tourné lors de la victoire de la Coupe Carabao de Manchester United contre Nottingham Forest

L’invasion de terrain bâclée d’un fan de Manchester United s’est terminée avec lui “à plat sur le visage” sur le gazon d’Old Trafford.

United a battu Nottingham Forest 2-0 en demi-finale de la Coupe Carabao, remportant le match nul 5-0 au total pour organiser une finale à Wembley contre Newcastle.

skysports Les caméras se concentraient sur un appel de pénalité pour Wout Weghorst

Getty Alors qu’un fan était emmené

Des buts d’Anthony Martial et de Fred ont décidé d’une égalité plutôt tiède, qui a échappé à tout drame lorsqu’un supporter s’est fait trébucher.

Lors d’un appel sans pénalité sur Wout Weghorst, les caméras de télévision sont passées aux rediffusions, mais heureusement, le commentateur de talkSPORT Sam Matterface était là pour nous tenir informés de ce qui se passait sur le côté du terrain.

“Un idiot a décidé d’essayer de sauter sur le terrain”, a-t-il déclaré.

«Il a le visage couvert, ce qui explique probablement pourquoi, lorsqu’il a sauté par-dessus les palissades, il a trébuché sur ses propres pieds et a fini par tomber à plat ventre.

“Il est maintenant escorté hors du sol, bravo mon pote.”

Des images sont apparues plus tard de l’individu escorté hors du terrain par des stewards, avec lui portant un bonnet Manchester United et une écharpe Marcus Rashford.

Getty Contrairement au fan, il n’y a pas eu de dérapages de Man United, qui a remporté la victoire sur Forest

Erik ten Hag est naturellement ravi de voir son équipe réserver sa place à Wembley mais a averti ses joueurs que la performance de la première mi-temps n’était pas assez bonne.

“Je ne parlerai pas d’être rétabli trop tôt, mais nous allons dans la bonne direction”, a déclaré le patron de Man United à talkSPORT.

“Vous voyez dès la première mi-temps que nous avons un long chemin à parcourir mais je pensais que c’était assez professionnel.

“Nous avons obtenu une feuille blanche mais je suis critique et je vois que nous leur avons accordé deux occasions et s’ils les marquent, ils sont de retour dans le match. Nous devons éviter cela.

“Mais en deuxième mi-temps, j’étais beaucoup plus heureux. Quand vous pouvez amener ces joueurs [Martial, Marcus Rashford and Jadon Sancho] depuis le banc, c’est super mais je pense que déjà en seconde période en général, c’était un rythme beaucoup plus élevé.