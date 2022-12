‘Idina Menzel: Quel chemin vers la scène?’ Critique : Méchamment talentueux

Notre catalogue en pleine expansion de bio-documentaires brillants sur les célébrités gagne une nouvelle entrée dans “Idina Menzel : quel chemin vers la scène ?”, qui suit son sujet lors d’une tournée nationale en 2018. Les concerts ont vu Menzel interpréter des moments forts musicaux de toute sa carrière, y compris un mélange de morceaux de spectacle, de numéros pop originaux et de chansons à chanter.

La réalisatrice, Anne McCabe, utilise ces chansons comme tremplins vers le passé de Menzel, et entre de longues séquences de performances – des interprétations de “Take Me or Leave Me” de “Rent”, “Defying Gravity” de “Wicked” et “Let It Go” de “Frozen” continuez encore et encore – le film parcourt un aperçu des réalisations professionnelles. On nous rappelle souvent que la tournée de Menzel se termine au Madison Square Garden ; dans un effort pour greffer un arc sur cette chronologie, le documentaire insiste sur le fait que jouer dans l’arène est le rêve de toute une vie de Menzel.