Idina Menzel porte une combinaison découpée avec son fils au défilé de la fierté – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tireur d’élite / MEGA

Idina Menzel a célébré le mois de la fierté avec son fils Marcheur lors d’un événement à West Hollywood le vendredi 2 juin. L’actrice de 52 ans a partagé une photo rare d’elle-même en train d’étreindre son fils de 13 ans à WeHo Pride. Elle avait un grand sourire et elle a dit que son fils était « fier » d’elle pour avoir participé à la célébration. Alors qu’elle couvrait le visage de l’adolescent avec un emoji en forme de cœur, il avait l’air de sourire largement à côté de sa maman.

Sur la photo, Idina a porté une combinaison noire étincelante avec des découpes, conçue par Bao Tranchi. Elle enroula ses bras autour de Walker, qui portait une tenue entièrement grise avec un sweat à capuche Nike et un pantalon de survêtement assorti. « Mon fils était fier de moi pendant #pride », a-t-elle écrit en légende le dimanche 4 juin. « C’est tout ce qui compte. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Outre la photo avec son fils, la Congelé L’actrice a également partagé quelques photos d’elle-même se produisant à Pride dans la combinaison sexy. Elle a interprété un court ensemble de trois de ses chansons les plus connues de sa carrière scénique et cinématographique. Elle a chanté « Defying Gravity » de Méchant, « Lâchez-le » de Congelé, et « No Day But Today » de Louer, par Setlist.fm. En plus des photos, elle a également crié au créateur pour sa fabuleuse tenue. « Mon nouveau créateur préféré. Merci pour ma combinaison personnalisée, @baotranchi », a-t-elle écrit. « Je me sentais sexy et spéciale et prête pour la #fierté. »

Walker est le fils unique d’Idina. Elle le partage avec son ex-mari Taye Diggs, 52. Les deux acteurs ont été mariés de 2003 à 2014. Le Gemmes non taillées l’actrice s’est depuis remariée avec l’acteur Aaron Lohr, 47, en 2017. Alors que Walker est le seul enfant d’Idina, elle a révélé qu’elle avait essayé d’avoir un autre enfant avec Aaron via FIV dans ses docuseries Idina Menzel : quel chemin vers la scène.

Elle a parlé de ses difficultés avec la FIV dans une interview de décembre 2022 avec Dans le style. « À un certain moment, vous êtes épuisé émotionnellement et physiquement. Il devient évident qu’il est juste temps de laisser tomber et de passer à autre chose », a-t-elle déclaré. « Plus vous [try for it] — et quand ça n’arrive pas, tu es énervé, tu te rends compte à quel point tu le veux.

Plus à propos Idina Menzel

Lien connexe En rapport: Taylor Swift, Beyonce et bien d’autres célèbrent le début de la fierté avec des hommages incroyables : voir les messages

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.