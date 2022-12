Idina Menzel parle des luttes de FIV à la fin des années 40 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Scott Kirkland/Shutterstock

Idina Menzel51 ans, a essayé plusieurs cycles de fécondation in vitro pour essayer d’avoir un deuxième enfant après son mariage Aaron Lohr en 2017. Elle a parlé de la situation dans une interview avec Dans le style, où elle a révélé qu’elle avait “perdu le compte” du nombre de fois qu’elle avait essayé la FIV sans succès. “A un certain moment, vous êtes épuisé émotionnellement et physiquement”, a admis Idina. “Il devient évident qu’il est juste temps de laisser tomber et de passer à autre chose.”

Plus à propos Idina Menzel

En 2009, alors qu’Idina avait 38 ans, elle a donné naissance à son fils, Marcheurqu’elle partage avec son ex-mari Taye Digg. Après avoir épousé Aaron, Idina a finalement décidé qu’elle voulait un deuxième bébé, mais malheureusement, elle n’a pas pu tomber enceinte, même avec l’aide de la FIV. Elle traversait la FIV lors d’une tournée en 2018 et a filmé les difficultés auxquelles elle était confrontée pour un nouveau documentaire, Idina Menzel : Quel chemin vers la scène ?

«Pour une raison quelconque, j’étais arrogant. Ce sont les docteurs qui l’ont dit [was] en retard, mais [I seemed] avoir une très bonne chance », a-t-elle déclaré au magazine. «Ils m’ont en quelque sorte rempli la tête de toutes ces choses que j’allais être comme une femme sur cent qui tombe enceinte à mon âge. Parce que je suis une personne compétitive, je me suis dit : ‘Je vais le faire.’ »

Idina est incroyablement vulnérable dans le documentaire, mais a déclaré qu’elle voulait s’ouvrir pour aider les autres qui pourraient être confrontés à des difficultés similaires. “Je veux que les femmes aient l’impression d’être vues et entendues”, a expliqué Idina. “Et pour que les gens comprennent cette expérience que beaucoup d’entre nous vivent, à quel point elle est émotionnelle, ce qu’elle fait à notre corps et comment elle nous affecte au jour le jour.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Comme Idina, Jennifer Aniston a également récemment parlé de subir des traitements de FIV pour essayer de tomber enceinte. C’était quelque chose qu’elle avait gardé secret pendant des années. À propos de la révélation de Jennifer, Idina a déclaré: “J’ai vécu l’expérience d’être enceinte et à quel point c’est beau. Je ne commencerais pas à comprendre son expérience, ce dont elle a besoin et ce qu’elle voulait dans sa vie. Mais peut-être que le fait que cela soit révélé par différentes femmes, c’est juste quelque chose qui doit être exploré. C’est probablement un signe de l’univers que nous devons en discuter et avoir cette conversation.