IDFC First Bank en Inde affirme que la fusion stimulera la croissance du crédit

La signalisation de la première banque IDFC est visible à l’extérieur d’une succursale à Mumbai, en Inde, le 04 juillet 2023. IDFC First Bank fusionne avec IDFC Limited. 155 actions d’IDFC First Bank seront attribuées pour 100 actions d’IDFC selon un rapport des médias indiens.

Cela survient quelques jours seulement après une méga fusion de 40 milliards de dollars entre le plus grand prêteur privé indien Banque HDFC avec Société de financement du développement du logement le plus grand prêteur hypothécaire du pays.

La semaine dernière, IDFC First Bank a déclaré que son conseil d’administration avait approuvé sa fusion avec IDFC Ltd. la dernière d’une vague de consolidation dans le secteur financier indien.

La semaine dernière, IDFC First Bank a déclaré que le projet de fusion augmenterait la valeur comptable autonome de la banque de 4,9 % par rapport à ses états financiers au 31 mars. Il a également déclaré qu’il visait à augmenter son bilan de 20 % à 25 % par an à court terme. à moyen terme.

« La fusion conduira à la simplification de la structure d’entreprise d’IDFC FHCL, IDFC Limited et IDFC FIRST Bank en les consolidant en une seule entité et contribuera à rationaliser la conformité réglementaire des entités susmentionnées », ajoute le communiqué.

Vaidyanathan a noté que la banque a des « objectifs stratégiques » clés et que « le marché indien est si vaste et si vaste et que nous sommes encore un petit acteur, nous pensons que nous pouvons croître à un bon rythme pendant longtemps avec une participation comme ce. »

Néanmoins, l’accord est soumis à l’approbation des principales autorités de réglementation indiennes, notamment la Reserve Bank of India, le Securities and Exchange Board of India et les bourses indiennes.

Analystes ont noté la récente fusion n’affectera pas les perspectives d’inclusion d’IDFC First Bank dans l’indice standard MSCI pour le mois d’août.

L’inclusion dans l’indice « serait un gros problème », a déclaré Vaidyanathan. « Que nous le fassions maintenant ou plus tard dans notre esprit, nous n’avons aucun doute. Nous sommes très confiants et franchement, ce serait un honneur de faire partie de l’indice MSCI pour nous », a ajouté le PDG.