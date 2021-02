«  Idéologie scandaleuse  »: les ministres français condamnent le maire de Lyon pour des repas scolaires sans viande

Le gouvernement français a critiqué comme «idéologie scandaleuse» la décision du maire du Parti vert de Lyon de retirer temporairement la viande des repas scolaires alors qu’il n’avait soulevé aucune objection de la sorte lorsque la précédente administration de droite de la ville avait imposé une mesure similaire.

Grégory Doucet, le maire de Lyon, a déclaré que la mesure visant à imposer un menu unique sans viande dans les écoles a été prise pour se conformer aux mesures sanitaires COVID-19 qui limitent le nombre d’enfants pouvant fréquenter la cafétéria de l’école en même temps.

La mesure permet que les 29 000 repas pris quotidiennement dans les cantines scolaires de Lyon soient servis pendant la période prolongée de 11h30 à 13h45 pour le déjeuner, a indiqué la mairie. Et comme il comprend des œufs et du poisson, il «reste équilibré» et garantit «qu’aucun enfant n’est exclu», a-t-il ajouté.

Mais cette mesure a fait l’objet de vives critiques de la part de l’opposition de droite au conseil municipal.

Etienne Blanc, qui s’est présenté contre Doucet aux élections municipales de l’an dernier, a déclaré la semaine dernière que « cette façon d’affirmer un choix, sans aucune alternative possible, est totalement inacceptable ».

Béatrice de Montille, une responsable de droite du troisième arrondissement de la ville, a déclaré quant à elle que «dans la ville de la gastronomie, la majorité écologique profite de la crise sanitaire pour adopter des mesures idéologiques sans concertation».

Interrogé sur la controverse vendredi soir, Doucet a déclaré à FranceInfo que l’ancienne administration de droite de la ville avait retiré la viande des repas scolaires en mai 2020 lorsque les enfants ont commencé à retourner à l’école suite à l’assouplissement du premier verrouillage national, et qu’aucune objection n’a été soulevée. alors.

« Que la droite, qui s’est alliée à mon prédécesseur lors des élections municipales (juin 2020), crie aujourd’hui à l’idéologie, me fait sourire », a-t-il dit.

Pourtant, des membres du gouvernement ont pataugé dans le débat ce week-end avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin écrire sur Twitter samedi: « Outre l’insulte inacceptable aux agriculteurs et bouchers français, force est de constater que la politique moraliste et élitiste des » Verts « exclut les classes populaires ».

« Beaucoup d’enfants n’ont souvent que la cantine pour manger de la viande … Une idéologie scandaleuse », a-t-il poursuivi.

Son collègue, le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a écrit dimanche: « Arrêtons de mettre de l’idéologie dans l’assiette de nos enfants » et a déclaré qu’il avait demandé au préfet local d’enquêter sur la question.

Interrogé sur le manque de réaction l’an dernier, le cabinet du ministre a déclaré qu’il y avait «une réelle différence dans la situation entre mai et aujourd’hui».

« Nous ne sommes plus dans une situation d’urgence, face à une situation exceptionnelle », a-t-il déclaré.