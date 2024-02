Identification du navire mystérieux sur le site de la marée noire d’urgence nationale à Trinité-et-Tobago

Le 7 février 2024, un vaisseau mystérieux a commencé à couler pétrolier et s’est échoué sur un récif au large de Tobago, l’une des deux îles principales de la nation caribéenne de Trinité-et-Tobago.

La marée noire qui en a résulté a recouvert les plages, la faune et plus de 80 kilomètres de la mer des Caraïbes, ce qui a conduit le gouvernement à proclamer une « urgence nationale ». Plus d’une semaine plus tard, le navire n’est toujours pas identifié par les autorités.

Des équipes de plongée et un submersible autonome ont trouvé un nom pour le navire – le « Gulfstream » – mais n’ont pas réussi à localiser un numéro d’enregistrement de l’Organisation maritime internationale (OMI) qui permettrait de l’identifier de manière concluante.

Les recherches menées par Bellingcat, y compris des bénévoles de notre communauté Discord, suggèrent une explication : le navire mystérieux est une barge non motorisée, faisant partie d’un système dit de remorqueur et de barge articulés qui n’avait pas de numéro d’enregistrement au départ.

Après la publication de cet article, le 14 février, le ministère de la Sécurité nationale de Trinité-et-Tobago annoncé qu’il avait déterminé que deux navires étaient « impliqués dans l’incident de la marée noire ». Le ministère a déclaré que l’un des navires était un remorqueur enregistré au Panama, nommé Solo Creed, à destination de la Guyane. L’autre navire, une barge qu’il n’a pas nommé, a été identifié comme étant celui qui déversait des « dépôts noirs et huileux » au large des côtes de Tobago. Cet article vise à identifier ces derniers.

Image aérienne partagé sur Facebook par le Bureau du Secrétaire en chef de Tobago le 11 février.

Le 7 à 7 h 20, heure locale, le navire naufragé qui fuyait du pétrole a été appelé à l’Autorité de gestion des urgences de Tobago. Quelques heures plus tard, une image prise par le satellite Sentinel-2 a capturé le navire, ainsi qu’une nappe de pétrole de plus de 10 kilomètres de long au nord-est qui s’est ensuite échouée sur le récif de corail peu profond au large de Tobago.

Images Sentinel-2 du 7 février 2024, présentées avec différents zooms et traitements des couleurs.

Une photo publiée par l’utilisateur « Wussy » sur ShipSpotting.com révèle quelque chose d’intéressant à propos du navire submergé : la présence d’échelles « pigeonnier » sur le côté de la coque. Ceux-ci sont clairement visibles près du côté gauche du navire et également à peine visibles sur le bord droit de la photo.

Une image publiée sur ShipSpotting.com, annexée par Bellingcat, qui montre des échelles de casier sur le côté de la coque du navire. Copyright de l’image 2024, utilisateur de ShipSpotting.com « Wussy ».

Ces casiers sont une caractéristique inhabituelle car ils ne sont généralement pas présents sur les navires automoteurs, mais plutôt utilisés sur des barges non motorisées, qui peuvent ne pas avoir d’équipage et nécessiter un accès extérieur depuis l’eau.

Étant donné que les barges non motorisées sont réglementées différemment des navires automoteurs, les informations open source à leur sujet sont plus inégales. Cependant, Bellingcat a identifié une barge nommée Gulfstream, associée à un remorqueur nommé Marlin, sur le site Web TugboatInformation.com.

Selon le site, «[The Marlin] était marié à une barge à double coque de 449 pieds et 60 000 barils ; le Gulf Stream.» Le remorqueur et la barge opéraient dans le cadre d’un « système de remorqueur et de barge articulé » ou ATB. Le remorqueur est attelé à l’arrière de la barge dans une encoche spéciale dans la coque. Cela peut être vu sur cette image de l’utilisateur Hans Rosenkranz de FleetMon.com.

Image publiée sur FleetMon, copyright 2008 Hans Rosenkranz.

Notez également sur cette image que, même si le remorqueur Marlin a été peint avec un numéro d’enregistrement OMI, la barge elle-même ne porte que le nom « Gulfstream » et le texte « Philadelphie ».

Tugboatinformation.com comprend également plusieurs autres images du navire. Deux ont été prises en 2009 et montrent le navire naviguant lourdement chargé et bas dans l’eau.

Une troisième image sur Tugboat Information, non datée et non créditée, montre la proue du navire avec une plus grande partie de sa coque exposée. Bellingcat a identifié l’image comme une autre photographie prise en 2008 par Rosenkranz et a obtenu une copie à plus haute résolution. Sur ces images, il est possible de faire correspondre la position des deux ensembles de casiers (rouge et vert), ainsi que des virures de frottement (encadrées en orange), au navire chaviré à Tobago. Le nombre de casiers entre les deux virures visibles sur le navire chaviré correspond au nombre entre les deux virures inférieures sur la barge Gulfstream.

De plus, une série de cinq anodes sacrificielles (violettes) peut être vue le long de la proue du Gulfstream. Ceux-ci auraient été remplacés à de nombreuses reprises entre 2008 et 2024, mais sont toujours positionnés à des endroits très similaires.

En haut : image publiée sur Tugboat Information, copyright 2008 Hans Rosenkranz. En bas : droit d’auteur de l’image, Wussy, utilisateur de ShipSpotting.com, 2024. L’image du bas a été retournée horizontalement pour plus de clarté.

De plus, des indices sont disponibles auprès de images de plongée projeté lors d’une conférence de presse par l’Assemblée de Tobago, qui montre une structure au fond du récif (la séquence commence à 16h07 dans la vidéo). Cette structure, peut-être identifiée à tort comme « le mât du navire », ressemble aux tours d’éclairage sur le pont de la barge Gulfstream.

Gauche : Image d’une vidéo publiée par l’Assemblée législative de Tobago. À droite : Image publiée sur ShipSpotting, copyright 2009 par l’utilisateur JP Byrd.

Alors que des photos de 2008 et 2009 montrent le système ATB Marlin/Gulfstream opérationnel aux États-Unis, les enregistrements de la base de données de suivi de propriété des navires Equasis montrent que le Marlin a été vendu en 2012 et acheté par San Martin Group Ltd, une société panaméenne. En 2014, les données AIS montrent que le navire a commencé à visiter régulièrement les ports pétroliers du Venezuela et des Caraïbes.

Les registres d’Equasis ne montrent que la vente du Marlin, car les barges non motorisées ne sont pas immatriculées de la même manière, comme mentionné précédemment. Cependant, après la date de vente, les navires ont également été capturés par des images disponibles sur Google Earth, qui montrent clairement que le remorqueur Marlin opère toujours avec sa barge « mariée » Gulfstream, comme sur cette image prise depuis un port pétrolier de Maracaibo, au Venezuela, le 8 mars 2015.

Image Google Earth du port de Maracaibo, Venezuela, le 28 juillet 2015..

Bellingcat a suivi le Marlin/Gulfstream à l’aide de données AIS et d’images satellite jusqu’au 17 octobre 2020, date à laquelle il a transmis sa dernière position AIS au chantier naval ASTINAVE à Amuay, au Venezuela. L’imagerie satellite montre que la barge est restée à ASTINAVE pendant un certain temps.

Le 18 février 2021, ASTINAVE a publié sur Instagram une image montrant le remorqueur Marlin et la poupe du Gulfstream, avec la légende « Posicionamiento de embarcacion en acople de trabajo » ou « Positionnement du navire en mode couplage ».

Le 23 mars 2021, les archives d’Equasis montrent que les propriétaires du Marlin, San Martin Group Ltd, ont vendu le Marlin à une autre société panaméenne, Star Goods Petroleum SA, enregistrée en 2014. Le Gulfstream lui-même n’apparaît pas dans Equasis.

Pendant plus d’un an, le Gulfstream est resté au chantier naval ASTINAVE, selon les images de Planet Labs PBC et Google Earth. Il a été vu pour la dernière fois sur les images Planet le 22 février 2022, où il est montré flottant juste au large de la cale sèche. Le Gulfstream n’est plus visible à ASTINAVE après cette date. Le Marlin n’a pas transmis de message AIS depuis.

Il existe peu de raisons pour lesquelles un navire ne transmettrait pas les signaux AIS. Une raison courante est de masquer l’origine et la destination de la cargaison qu’il transporte, bien qu’il n’existe aucune preuve concluante quant à la raison pour laquelle les signaux du Marlin ont cessé.

Les navires des « flottes fantômes » sont parfois utilisés pour transporter du pétrole sanctionné en provenance d’Iran et du Venezuela. En 2022, le Financial Times signalé que le nombre de navires qui sont tombés dans l’obscurité pour opérer dans des flottes fantômes a triplé depuis 2019. Opérant sous le radar, ces navires sont souvent mal entretenus — Reuters signalé L’année dernière, plus de la moitié de la flotte nationale de pétroliers du Venezuela est « tellement en mauvais état qu’elle devrait être immédiatement réparée ou mise hors service ».

La durée de vie typique d’un pétrolier ça fait 30 ans. En 2014, le Marlin et le Gulfstream sont en service respectivement depuis 50 et 48 ans.

La barge Gulfstream a une forme unique, mais elle n’est pas visible sur les images du site de Tobago. Pour évaluer la plausibilité du Gulfstream comme étant le navire naufragé, Bellingcat a utilisé des photos de repérage des navires et des images satellite pour construire un modèle 3D à l’échelle de la barge Gulfstream. Comme le fond du navire n’est pas visible dans les images de repérage de navires disponibles, ce modèle est approximatif, utilisant des diagrammes d’autres systèmes de remorqueurs et de barges articulés disponibles en ligne.

À gauche : illustration 3D de la façon dont le Gulfstream pourrait rester dans l’eau. Graphique 3D par Alison Malouf. Droite : Image aérienne publiée par le Bureau du Secrétaire en chef de Tobago.

A gauche : maquette 3D du Gulfstream par Alison Malouf et Thomas Bordeaux. Droite : Image aérienne publiée par le Bureau du Secrétaire en chef de Tobago.

D’après la façon dont le navire est posé sur le récif, avec sa proue et son côté tribord dépassant plus hors de l’eau que la poupe plus profondément immergée, il semble plausible qu’il s’agisse du même navire et que l’accouplement du remorqueur est caché sous l’eau. surface.

Une comparaison à l’échelle avec les images haute résolution de Planet SkySat montre que la taille et la forme correspondent presque exactement.

3Illustration d’Alison Malouf.

Star Goods Petroleum SA n’a pas de présence en ligne et ses documents d’enregistrement panaméens ne contiennent aucune information de contact. Bellingcat a pu localiser la page LinkedIn du vice-président exécutif de l’entreprise. Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le lundi 12 février, une image Sentinel-2 a montré une nappe de pétrole serpentant vers le nord-ouest du site de l’accident, dans laquelle elle semblait toujours fuir activement. Ce pétrole s’étend sur au moins 40 kilomètres dans la mer des Caraïbes, ce qui montre l’étendue actuelle de la marée noire.

Image Sentinel-2 du 12 février.

Dans un post du mardi X, un Tobagonien a partagé une vue aérienne…