Aux débuts d’Internet, il semblait avoir le potentiel d’écraser les médias imprimés traditionnels. Mais son impact s’est avéré plus nuancé.

Internet a plutôt été une aubaine pour certaines publications avec un public national. Le New York Times n’a jamais eu autant d’abonnés ou de lecteurs – ou emploient autant de journalistes – qu’aujourd’hui. L’Atlantique, Le Washington Post et quelques autres prospèrent également.

C’est au niveau local que la révolution numérique a été aussi destructrice qu’on le craignait.

Des centaines d’organismes de presse locaux se sont repliés, alors que leurs revenus publicitaires disparaissent, et la pandémie aggrave la crise. Au moins 60 rédactions locales ont fermé depuis mars, selon Poynter. Certains d’entre eux avaient plus d’un siècle, comme The Eureka Sentinel, dans le Nevada; L’indice Mineral Wells, au Texas; et The Morehead News, dans le Kentucky.

Ce n’est pas une histoire de destruction créative, dans lequel de nouveaux entrants agiles remplacent les entreprises plus anciennes. Souvent, rien ne remplace une salle de rédaction fermée, laissant les communautés sans aucune information indépendante sur le gouvernement local, les écoles et les entreprises. (Une récente enquête du Times a révélé que certains groupes partisans ont commencé à se faire passer pour des éditeurs locaux, essayant de faire passer la propagande politique pour des informations.)