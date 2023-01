Idées fausses courantes sur l’obtention d’une cote de crédit parfaite

Votre pointage de crédit – le nombre à trois chiffres qui détermine le taux d’intérêt que vous paierez pour les cartes de crédit, les prêts automobiles et les hypothèques – est basé sur un certain nombre de facteurs, mais surtout, il s’agit d’une mesure du montant que vous empruntez et de votre responsabilité. vous êtes lorsqu’il s’agit d’effectuer des paiements.

Randy avait une cote de crédit de 850. Selon FICO, le modèle de notation le plus populaire, c’est aussi bon que possible.

“Votre combinaison de crédit devrait impliquer plus que le simple fait d’avoir plusieurs cartes de crédit”, a déclaré Schulz. “La combinaison de crédit idéale est un mélange de prêts à tempérament, tels que les prêts automobiles, les prêts étudiants et les hypothèques, avec des crédits renouvelables, tels que les cartes de crédit bancaires.”

Le montant total du crédit et des prêts que vous utilisez par rapport à votre limite de crédit totale, également appelée taux d’utilisation, est un autre aspect important d’une excellente cote de crédit.

En règle générale, il est important de maintenir la dette renouvelable en dessous de 30 % du crédit disponible pour limiter l’effet que peuvent avoir des soldes élevés.

Idée reçue n°3 : il faut un score parfait

Seulement environ 1,6 % des 232 millions de consommateurs américains avec un pointage de crédit ont un parfait 850, selon les statistiques les plus récentes de FICO.

Mis à part le droit de vous vanter, vous ne gagnerez pas beaucoup d’avantages en faisant partie de ce groupe d’élite.

“En règle générale, les prêteurs n’exigent pas que les particuliers aient la cote de crédit la plus élevée possible pour obtenir les meilleures caractéristiques de prêt”, a déclaré Tom Quinn, vice-président de FICO Scores. “Au lieu de cela, ils fixent un seuil haut de gamme, qui se situe généralement dans les 700 supérieurs, où les candidats obtenant un score supérieur à ce seuil se qualifient comme un bon pointage de crédit et obtiennent les conditions les plus favorables.”