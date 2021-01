Idées de tenues élégantes pour la fête du Nouvel An

Peu importe à quel point 2020 aurait pu être improductive, il y a de l’espoir et de l’optimisme vers la fin, alors apportons l’année 2021 avec style!

Nous avons répertorié ici quelques idées de tenues élégantes pour que vous puissiez faire vibrer la fête du Nouvel An.

Pour femme

Robes 1-Slip

Il est important que la tenue de fête soit élégante et confortable en même temps et rien de mieux que des robes à enfiler pour la même chose. Les robes Slip sont respirantes et la meilleure chose est qu’elles donnent à votre corps une forme définie.

Combinaisons 2

Oui, sautez dans un seul et oubliez tous les soucis concernant tout spectacle corporel indésirable pendant que vous groove à vos rythmes préférés.

3- Robes courtes

Pour ceux qui veulent afficher leurs jambes bien formées, choisissez une robe courte pour la fête. Associez-le à une paire de bottes longues et vous êtes prêt à partir!

4- Pantalon Evergreen

Si vous ne voulez pas trop réfléchir à ce que devrait être votre tenue, choisissez un pantalon noir, associez-le à un haut ou un pull de couleur vibrante et vous aurez la tenue de fête parfaite et la plus confortable.

Pour hommes

1-Veste décontractée

Un simple t-shirt surmonté d’une veste décontractée avec une paire de jeans peut faire des merveilles. Roulez les manches, si vous le souhaitez, pour un look cool. Alternativement, vous pouvez également porter la veste sur un sweat à capuche!

2- Blazer

Si vous voulez garder votre look semi-formel, choisissez une simple chemise boutonnée et complétez-la avec un blazer d’une couleur appropriée pour aller avec. Laissez les boutons du haut de la chemise ouverts pour éviter d’avoir l’air formel.

3-smoking

Si vous assistez à une fête formelle, optez pour un Tux sans hésitation. Utilisez une pochette de costume si vous le souhaitez, et vous pouvez également remplacer la cravate ordinaire par un nœud papillon pour vous démarquer.