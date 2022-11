Idées de cadeaux de vacances de The Veggie

Mon antidote au stress des achats de vacances est de passer du temps dans une librairie locale, le seul endroit où je sais que je peux trouver des choses pour tout le monde en une seule fois sans me sentir trop dépassé.

Cette année, découvrez « The Vegan Chinese Kitchen » de Hannah Che (35 $) et « Plant-Based India » de Sheil Shukla (30 $). Alors que les recettes de “Cook As You Are” de Ruby Tandoh (35 $) ne sont pas toutes végétariennes, le livre de cuisine est extrêmement végétarien et l’un de mes favoris de l’année – idéal pour un ménage avec de nombreux types de cuisiniers et de mangeurs !

C’est toujours amusant de trouver des livres de cuisine vintage : jetez un œil à Omnivore Books ou à Bonnie Slotnick Cookbooks pour trouver des idées. Et n’oubliez pas, vous pouvez trouver de superbes pièces de cuisine vintage et de bonnes affaires sur des endroits comme Etsy – en ce moment, j’ai un œil sur des ustensiles en émail et des boîtes à pain Brabantia.

Je suis un peu gêné de l’admettre, mais j’aime faire un peu de shopping pour mes adorables chiens choyés ! Si vous cherchez un jouet pour chien, cet artichaut en caoutchouc (11,90 $) que vous pouvez farcir avec quelques friandises, a beaucoup joué cette année. Et ce jouet pour chien en cosse de pois grinçant avec des pois détachables (11,27 $) est irrésistiblement mignon.

Pour les enfants : ce puzzle de fruits et légumes aux couleurs de l’arc-en-ciel de Pieceworks (16,80 $) est un choix amusant.

Enfin, j’adore le tenugui teint à la main de Toiro (17 $), en particulier le motif grain de riz. Et un ensemble de chiffons réutilisables de base de Baggu (trois pour 26 $) constitue un cadeau d’hôte super pratique – vous pouvez les donner tels quels ou les utiliser pour emballer une bouteille de vin, un bouquet de fleurs ou, ahem, un quelques bonnes tablettes de chocolat. 💝