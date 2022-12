Idées d’apéritifs faciles à combiner pour les réceptions des Fêtes

C’est maintenant cette période de l’année où on a l’impression que quelqu’un a appuyé sur le bouton time-lapse et que tout se déplace à triple vitesse.

Beaucoup d’entre nous ressentent le pincement : ne pas avoir assez d’heures dans la journée mais vouloir aussi ralentir et passer du temps avec des gens que nous aimons (ou du moins que nous aimons beaucoup).

Et puis il y a la planification des repas. Et peut-être l’organisation de la fête. Et peut-être des invités ou des membres de la famille rentrant chez eux pour les vacances.

Quoi qu’il en soit, vous n’avez pas besoin que je vous dise à quel point vous êtes occupé. Alors… comment pouvons-nous faire des divertissements légers, sans trop de tracas ni de temps ?

Une petite tartinade d’apéritif est juste ce qu’il faut. Des bouchées simples que vous pouvez préparer pendant la préparation du repas principal. Ou peut-être que les apéritifs sont tout, une belle occasion de trinquer avec les voisins ou de vieux amis de passage en ville.

Mais les apéritifs peuvent être délicats. Ils SEMBLENT être une alternative plus simple à un repas complet, mais si vous ne faites pas attention, ils peuvent devenir pénibles.

Commençons par l’option la plus simple : le plateau de fromages. Si vous prenez quelques minutes supplémentaires et ajoutez quelques ingrédients supplémentaires, vous pouvez assembler une planche de fromage (ou de charcuterie ou de pâturage) qui a l’air digne d’une photo.

Prévoyez quelques types de fromages différents; jouez avec les fromages à pâte dure et molle, le lait de vache contre la chèvre contre la brebis, doux mélangé avec piquant. Superposez des craquelins ou des tranches de baguette, des fruits frais et secs, des olives, des noix, un condiment ou deux (pensez aux conserves, aux tapenades, etc.). Prenez un moment pour rendre la planche ou le plateau luxuriant et abondant. Fait!

N’hésitez pas un seul instant à proposer des grignotines achetées en magasin. En fait, jetez un coup d’œil à la section des aliments préparés de votre épicerie ou explorez un marché d’aliments préparés. Recherchez des choses comme des cœurs d’artichauts grillés, des pepperoncini farcis, des crevettes cuites, des pailles au fromage, des tartelettes salées, des focaccias ou des petites pâtes phyllo.

Remplissez le garde-manger pour les tartinades de dernière minute et surprendre les invités. Mélanges de noix haut de gamme (vérifiez d’abord les allergies), bruschetta en pot, pestos, olives farcies, légumes marinés et marinés, feuilles de vigne farcies, craquelins gastronomiques. Si vous rangez une petite réserve de ces articles spéciaux, vous pouvez les retirer à tout moment.

Et remplissez le congélateur ! Il y a plein de précieux petits apéritifs surgelés disponibles. Oui, des cochons dans une couverture, mais aussi des spanakopita, des choux au fromage, des mini quiches, des beignets de crabe, des pétoncles enrobés de bacon, des empanadas, des boulettes, des mini pizzas, des piments jalapeno, etc.

De plus, de nombreux apéritifs surgelés peuvent être préparés dans la friteuse à air, donc si vous avez cherché des moyens de mettre cet appareil en marche, c’est le moment.

Gardez également un bon pain bien emballé au congélateur, et une sorte de bruschetta ou de crostini vous attend. Le pain décongèle très rapidement.

Quelques idées d’apéritifs à emporter :

— Tartiner les tranches de baguette de beurre ramolli mélangé avec du sel marin et de l’aneth frais ciselé. Drapez un morceau de saumon fumé sur le dessus, ajoutez quelques câpres et servez avec des quartiers de citron et des brins d’aneth.

— Une trempette rapide aux herbes fraîches. J’ai toujours des herbes fraîches supplémentaires à portée de main, surtout pendant les vacances, qui restent d’une recette ou d’une autre. Préparez la trempette aux herbes la plus facile de tous les temps en mélangeant 1/2 tasse de mayonnaise, 1/2 tasse de crème sure et 1/2 tasse d’herbes fraîches hachées comme le basilic, l’origan, le thym, la marjolaine, le cerfeuil et le persil. Ajouter du sel kasher et du poivre fraîchement moulu au goût. Servir avec des crudités coupées (crudités) ou des petites pommes de terre rôties ou des croustilles de pita pour tremper. Ou étalez la trempette sur des tranches de pain italien grillées et garnissez de tranches de rosbif ou de dinde.

– Du pois chiche grillé. Mélangez une boîte de pois chiches rincés et égouttés avec une cuillère à soupe d’huile d’olive et du sel casher. Ajoutez des herbes séchées ou des épices si vous le souhaitez, comme de la poudre de chili, du cumin, de la poudre d’ail, de l’assaisonnement italien. Étaler sur une plaque à pâtisserie à rebords et cuire au four préchauffé à 375 degrés F pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Servir chaud ou à température ambiante.

— Quick Guacamole : Mélangez 2 avocats mûrs coupés en dés avec un demi-oignon émincé ; 1 tomate moyenne, épépinée et hachée; sel et poivre casher; et le jus d’un citron vert. Ajoutez du jalapeño haché et de la coriandre hachée si vous le souhaitez. Servir avec beaucoup de croustilles de tortilla.

— Pop-corn au cheddar : Faites du pop-corn maison, et quand il est chaud et fraîchement cuit, arrosez-le de beurre fondu chaud et ajoutez quelques poignées de fromage cheddar finement râpé, un peu de sel et peut-être de l’origan séché ou du paprika. Bien remuer.

— Gardez à portée de main de l’eau pétillante, du vin (ordinaire et pétillant), de la bière et des boissons gazeuses.

Aussi, rappelons-nous que notre famille et nos amis sont venus nous voir – la nourriture est secondaire !

Cinq autres entrées faciles :

Oeufs farcis

Quesadillas au poulet au four

Trempette aux épinards et feta au parmesan

Brie en croûte au four avec confiture de framboises

Hoummous

—Katie Workman, Associated Press

Nourriture et salle à manger