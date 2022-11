Idées cadeaux tendance pour le gourou des soins de la peau dans votre vie – Hollywood Life

Crédit image : Kateryna / Adobe Stock

Suite Achats

Les vacances approchent à grands pas, ce qui signifie qu’il est temps de commencer à penser aux cadeaux. La saison des cadeaux est excellente, mais elle peut aussi être un peu stressante si vous ne savez pas quoi acheter. Si vous avez un gourou des soins de la peau dans votre vie ou quelqu’un qui cherche à améliorer ses soins personnels, un produit de beauté tendance fera toujours l’affaire.

Des masques en feuille aux huiles pour le visage, Amazon a tout pour beaucoup moins cher que les autres détaillants. Faites le plein de ces cinq articles de soin de la peau indispensables et commencez les vacances avec joie. Ou battez-vous contre la précipitation et marquez gros pour le gourou des soins de la peau dans votre vie.

Masque en feuille de mucine d’escargot COSRX: Achetez-le sur Amazon

Le masque en feuille de mucine d’escargot COSRX est le complément parfait aux routines quotidiennes de la peau. Il est infusé avec 35 000 ppm de mucine d’escargot qui a une concentration 7 fois plus élevée de mucine d’escargot que les masques similaires. Cet ingrédient puissant est connu pour apaiser la peau endommagée en augmentant les niveaux d’hydratation.

Offrez à votre peau un peu d’hydratation et de nourriture avec ce masque tendance qui répare la peau endommagée et éclaircit les cicatrices d’acné. Quel meilleur cadeau pour un amateur de soins de la peau qu’une réparation sérieuse de la peau ? Mieux encore, ce produit est écologique, 100% naturel, hypoallergénique et testé dermatologiquement. En vente pour seulement 25 $, ce paquet de 10 masques en feuille est l’ultime bas de Noël.

Kit d’hydratation elf Jet Set: Achetez-le sur Amazon

Offrez à votre gourou des soins de la peau une hydratation qu’il peut emporter partout. Le kit d’hydratation elf Jet Set est rempli de favoris de soins de la peau dans un kit de voyage prêt pour la TSA. Il est livré avec un nettoyant, un baume, une crème hydratante, une crème pour les yeux et une crème de nuit.

Ces produits tendance regorgent d’essentiels de soins de la peau comme l’aloès, le beurre de karité, l’huile de jojoba, la vitamine E, les peptides et l’acide hyaluronique. Ce kit est également parfait pour tout débutant en soins de la peau car il agit en douceur et efficacement sur tous les types de peau. Accrochez-le maintenant pour seulement 15 $ avant qu’il ne soit parti.

Masque de boue de la mer Morte de New York Biology: Achetez-le sur Amazon

Si vous cherchez vraiment à gâter l’amateur de soins de la peau dans votre vie, offrez-lui le masque à la boue de la mer Morte de New York Biology. Ce produit de soin de la peau tendance est si populaire qu’il est en fait le best-seller de la boue pour le corps sur Amazon.

Ce produit Saint Graal réduit les pores, l’acné, les points noirs et la peau grasse. Il raffermit également la peau pour un teint plus sain et plus jeune. Que votre peau soit sèche, sensible ou grasse, ce masque fonctionne. Le produit infusé de minéraux utilise une formule à base de boue minérale de la mer Morte, d’aloe vera, d’huile de calendula, de vitamine E et d’huile de jojoba qui purifie et nettoie en douceur les pores obstrués.

Vous êtes sûr d’impressionner votre bien-aimé avec ce masque tendance que vous pouvez obtenir dès maintenant pour seulement 17 $.

Glow Recipe Watermelon Glow Toner: Achetez-le sur Amazon

Le Glow Recipe Watermelon Glow Toner est un produit récurrent sur les listes de souhaits des Fêtes. Ce produit PHA et BHA est un tonique hydratant et exfoliant contenant de l’eau de cactus, du concombre, de l’arbre à thé et de l’acide hyaluronique. Ces ingrédients puissants donnent un éclat de pastèque lisse que vous ne pouvez pas battre.

C’est un autre excellent cadeau facile à utiliser pour un débutant en soins de la peau. Appliquez doucement ce toner sur le visage et le cou après le nettoyage jusqu’à ce qu’il soit complètement absorbé, puis appliquez un écran solaire. Tout en hydratant la peau, ce toner fournit des vitamines et des acides aminés essentiels, apaise la peau et minimise les pores. Glow Recipe est végétalien et sans cruauté, sans parabènes, huile minérale, sulfates et alcools de séchage. Ajoutez ce produit de choix d’Amazon à votre panier pour 34 $.

Sunday Riley CEO Glow Vitamin C & Curcuma Face Oil: Achetez-le sur Amazon

L’huile pour le visage Sunday Riley CEO Glow Vitamin C & Curcuma est le régal parfait pour faire des folies en cette saison des fêtes. Cette huile est infusée de vitamine C et de curcuma doré pour donner à votre peau un éclat instantané et une défense antioxydante. Cela aide à laisser votre teint plus lumineux, plus jeune et plus nourri.

Cette huile contient également du gingembre et de la framboise rouge pour favoriser l’uniformité de la peau et atténuer la déshydratation tout en stimulant l’éclat. Qu’il soit utilisé le matin ou le soir, il est sûr de fonctionner comme un charme, surtout lorsqu’il est suivi d’un hydratant de haute qualité.

Gâtez l’amateur de soins de la peau sur votre liste

Préparez-vous à offrir des cadeaux sans stress grâce à ces produits tendance. Battez la foule cette saison des fêtes en obtenant ces offres incroyables pour vous et l’amateur de soins de la peau dans votre vie. Dépêchez-vous cependant, car ces offres ne dureront pas longtemps.