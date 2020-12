Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Je me demande lequel Revolve section beauté les trouvailles sont les meilleures pour offrir cette saison de vacances? L’acheteur beauté de la société, Kandice Hansen, et la responsable de la marque de beauté, Katie Groover, sont là pour vous aider à tout faire. Ils ont partagé leurs meilleures idées de cadeaux de vacances beauté 2020 de Sol de Janeiro, Vendredis d’été et plus marques bien-aimées.

Écoutez tout sur leurs produits préférés personnels et les recommandations de cadeaux de Revolve ci-dessous!