Les adolescents sont toujours un mystère, alors actrice Ruby Jay est là pour vous aider à choisir le cadeau de vacances idéal pour l’adolescent de votre vie. le La licorne star partage ses traditions des Fêtes, ainsi que ses meilleurs choix de cadeaux ci-dessous.

Quel est votre meilleur conseil pour offrir des cadeaux en cette période des fêtes?

RJ: «À chaque saison des fêtes, lorsque je reçois des cadeaux pour mes proches, j’essaie toujours de penser aux choses dont ils ont mentionné qu’ils ont besoin dans leur vie de tous les jours ou aux choses dont ils veulent leur faciliter la vie. Par exemple, cette année ma mère a mentionné qu’elle avait besoin d’un nouveau correcteur, alors pour son cadeau de vacances, j’ai fait des recherches et j’ai trouvé un correcteur qui, je pense qu’elle aimerait. De cette façon, quand ils reçoivent leur cadeau, c’est significatif et quelque chose qu’ils apprécieront et utiliseront. «

Quelle est votre partie préférée de la célébration des vacances?

RJ: « Ma partie préférée des vacances est la décoration et l’offre de cadeaux! J’adore passer des heures à chercher les cadeaux parfaits, puis à les emballer magnifiquement et à les placer sous le sapin à ouvrir le matin de Noël. Noël est mes vacances préférées et se réveiller le matin de Noël avec notre maison joliment décorée (nous faisons tout pour les décorations), des chants de Noël jouant en arrière-plan, manger des rouleaux d’orange Pillsbury, puis voir les visages de ma famille quand ils ouvrent leurs cadeaux meilleure partie des vacances.«