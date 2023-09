Idée de voyage sous-estimée : explorez où vous vivez

Bien qu’elle vive à Paris depuis près de 15 ans, Vanessa Grall éprouve un frisson lorsqu’elle découvre une nouvelle rue. La ville, dit Grall, est comme un « musée en plein air », rempli de bâtiments uniques et de monuments historiques qui l’envoient dans les terriers de Google, la conduisant d’un endroit à l’autre. L’auteur des livres de voyage Ne soyez pas un touriste à Paris et Ne soyez pas un touriste à New York, Grall pratique l’art de découvrir l’inconnu dans des destinations populaires, y compris sa propre ville. Pour Grall, la clé est de rester curieuse de son environnement, même si l’éclat d’un nouvel endroit s’estompe. « C’est une combinaison de rester motivé », dit-elle, « et de rester curieux. »

Les touristes ont souvent mauvaise réputation, mais, au sens large, ils ont la bonne idée lorsqu’il s’agit de s’aventurer dans de nouveaux endroits. Étant donné la nature limitée des vacances, les touristes sont souvent pressés d’explorer le pays. Armés de listes et de lieux balisés sur Google Maps, les voyageurs ont généralement un semblant de plan. Lorsqu’il s’agit de nos propres villes et villages, nous avons nos préférences et nos incontournables ; nous sommes toujours en déplacement sans place pour la spontanéité. Se déplacer dans notre ville natale avec un sentiment d’émerveillement et de curiosité renouvelés peut être tout aussi réparateur que voyager vers une autre destination, à condition que nous parvenions à nous détacher un instant de notre routine.

Avec un changement de perspective, vous pouvez adopter une approche de visiteur envers l’endroit où vous vivez, englobant à la fois des lieux nouveaux pour vous et, oui, même des destinations touristiques.

Considérez vos week-ends comme des mini-vacances

Recontextualiser un temps libre limité peut vous aider à maximiser vos jours de congé. Une étude de 2020 a révélé que lorsque les gens traitaient leurs week-ends comme des vacances – en donnant la priorité à des choses comme profiter de la bonne nourriture et rester présents dans l’instant présent au lieu de passer tout le week-end à faire le ménage – ils étaient plus heureux.

Ce changement de mentalité nécessite de l’intentionnalité : rechercher délibérément des expériences uniques et nouvelles signifie s’éloigner de la routine. « Pour apprécier la ville dans laquelle vous vous trouvez, explique l’écrivaine indépendante Christine Speer Lejeune, il faut littéralement se rappeler d’y ouvrir les yeux. » Dans sa quête d’exploration comme un touriste à Philadelphie, où elle vit, Lejeune se rappelle de regarder autour d’elle l’architecture et les lieux historiques qu’elle traverse lors de son trajet. « Vous passez devant le bâtiment où Thomas Jefferson a rédigé le projet de Déclaration d’indépendance et vous devenez très insensible parce que vous le voyez tous les jours », dit-elle. « Regarder ces endroits que vous voyez tous les jours peut déclencher ce rappel d’apprécier ce qui nous attend. »

Recréez des expériences de voyage dans votre ville natale

Un moyen simple d’adopter une approche de vacancier dans la région où vous vivez est de réfléchir à ce que vous aimez faire en voyage et de rechercher ces expériences chez vous, explique la princesse François Estevez, directrice exécutive d’un blogueur de voyage à but non lucratif. Si vos voyages passés comprenaient des dégustations de vins, des réservations de dîners dans des restaurants de premier plan ou des excursions dans des parcs nationaux, voyez si l’une de ces aventures est reproductible à proximité. Y a-t-il des établissements vinicoles ou des salles de dégustation locales dans lesquels vous n’êtes jamais allé ? Quels restaurants figurent sur votre bucket list ? Existe-t-il une espèce d’oiseau que l’on trouve uniquement dans une zone sauvage près de chez vous ?

Pour vous aider à déterminer le type d’aventure à privilégier, Grall suggère d’explorer votre psychisme pour organiser une expérience basée sur votre humeur. Vous avez l’impression d’être un personnage de film ? Essayez une visite DIY de lieux de votre ville qui ont été présentés à la télévision et au cinéma. (Des sites Web comme Movie-Locations.com et FindThatLocation.com répertorient les lieux populaires par état et par ville.) Réparer un cœur brisé ? Cherchez peut-être un spectacle humoristique ou un restaurant extrêmement décadent.

Comme pour d’autres expériences de voyage, prévoyez un budget pour vos excursions touristiques. Si un repas copieux n’est pas prévu, optez pour un pique-nique dans un parc avec des collations uniques à votre ville. Ou vous pouvez créer un fonds de séjour pour couvrir de futures extravagances mineures. Dans l’étude de 2020 sur le traitement des week-ends comme des vacances, les gens n’ont pas dépensé plus d’argent pour leurs jours de séjour. Être touriste dans sa propre ville est plus une question d’état d’esprit que de ce que l’on choisit de faire.

Élaborez un plan, mais restez ouvert au plaisir impromptu

Plutôt que de parcourir sans but, les experts suggèrent d’avoir un itinéraire vague avec au moins un lieu ou une activité que vous aimeriez pratiquer, puis de laisser le reste au hasard. Commencez par identifier un quartier que vous aimeriez explorer – plutôt que la ville dans son ensemble – et que vous connaissez relativement peu. Effectuez une recherche rapide sur Google pour la zone en fonction du type d’activité ou de l’ambiance que vous recherchez (une journée de shopping, un musée pour enfants) pour créer une courte liste de sites potentiels. Ensuite, voyez où le vent vous mène. Il y a peut-être un jardin public de l’autre côté de la ville que vous avez toujours voulu visiter ; priorisez une visite là-bas, puis promenez-vous dans le quartier environnant, en passant par les boutiques ou les cafés qui vous intéressent. « L’équilibre parfait est un mélange d’une chose enfermée avec un peu de coussin autour à explorer », explique Lejeune.

Les zones culturellement riches à explorer comprennent les quartiers historiques, explique Carolina Florez, guide touristique indépendante et professionnelle à Miami. C’est là que vous trouverez de nombreux musées et monuments historiques.

Si vous le pouvez, essayez de marcher, car vous pourrez mieux observer et découvrir les entreprises lors de vos déplacements, explique François Estevez. « Parfois, je choisis une avenue et je descends 20 pâtés de maisons », dit-elle.

Si vous habitez dans une zone moins accessible à pied, essayez de faire du vélo dans un nouveau quartier (voyez si votre ville dispose d’un programme de partage de vélos si vous n’avez pas de vélo), ou prenez les transports en commun ou conduisez jusqu’à votre quartier préféré de la ville. Encore une fois, choisir une destination spécifique pour vos explorations vous donne un but pour voyager dans le quartier et un point de départ.

Ne négligez pas les activités touristiques éprouvées

Certains habitants peuvent être opposés aux destinations touristiques typiques de leur région, mais, selon Florez, « il y a une raison pour laquelle elles sont si populaires et si fréquentées et que les touristes veulent y aller ». Florez organise des visites mensuelles réservées aux locaux, spécifiquement pour les résidents de Miami. Bien que les lieux qu’elle met en avant soient les mêmes que ceux des circuits destinés aux visiteurs, les clients sont souvent surpris de constater à quel point ils ne connaissent pas la ville dans laquelle ils vivent.

Votre office du tourisme local disposera de guides en ligne sur les destinations touristiques populaires, comme les principaux musées, sites historiques et monuments. Des organisations locales, telles que le Miami Center for Architecture & Design et le Los Angeles Conservancy, organisent des visites à pied à faible coût ou gratuites. Florez recommande également de faire une visite guidée afin que vous puissiez également découvrir l’histoire des lieux. Vous pouvez même réserver un guide local pour une visite en petit groupe qui peut être personnalisée en fonction de vos intérêts.

Florez suggère de suivre vos musées ou institutions culturelles préférés sur les réseaux sociaux ou de vous abonner à leurs newsletters afin de rester informé des événements qu’ils organisent et qui pourraient vous permettre de voir l’un de vos lieux de prédilection sous un nouveau jour.

Faites un peu de travail pour découvrir des expériences uniques

Même les locaux les plus expérimentés peuvent vivre des aventures hors des sentiers battus. Grall aime parcourir les librairies à la recherche de guides vintage pour voir quels endroits existent encore ou ce qui a remplacé certaines entreprises. « Partez à la chasse au trésor pour trouver ce qui est encore ouvert », dit-elle. Elle trouve également des cimetières des lieux touristiques passionnants et non traditionnels. Entre l’architecture et les noms sur les pierres tombales, les cimetières peuvent inspirer la curiosité. « Si vous notez un nom sur une pierre tombale, cela pourrait vraiment vous mener dans le terrier du lapin et vous pourrez jouer au détective », explique Grall.

Bien qu’orientées vers les voyageurs, François Estevez suggère des expériences Airbnb, qui peuvent inclure des excursions en bateau et même des séances photo. «Réserver une séance photo professionnelle amusante est une façon amusante d’explorer sous un angle unique et de repartir avec de superbes photos que vous pouvez avoir de votre ville natale», dit-elle.

N’oubliez pas d’engager la conversation avec d’autres habitants : un barista, un employé du musée, la personne à côté de vous dans le bus. Lorsque vous voyagez, il est courant de demander des recommandations aux habitants. À la maison, en revanche, nous sommes moins enclins. Que ce soit pour des raisons liées à la routine, au temps ou au manque de curiosité quant à l’endroit où nous vivons, cela vaut la peine de dialoguer avec les gens qui peuplent nos villes. On ne sait jamais ce que l’on pourrait apprendre.

«Restez toujours curieux», dit Florez. « Vous ne savez pas tout. »