Idéation de conception : l’approche de la société d’identité Swerve en matière d’appareils de charge de bureau

Il n’y a pas assez de données ici pour le qualifier d’étude de cas, mais j’aime voir la forme d’expérimentation. Ces chargeurs de bureau sont conçus par un cabinet de conseil en design industriel Embardée.

« Au cours des dernières années, Swerve a conçu une gamme de dispositifs de charge pour la maison et le lieu de travail pour la ligne Visual Charge. Utilisant des indicateurs de niveau de batterie révolutionnaires, les produits permettent une charge rapide et pratique de plusieurs appareils, avec l’alimentation simultanée d’autres équipements et produits. »

« Swerve a conçu chaque produit comme un complément élégant et intéressant aux appareils du consommateur. Il associe des surfaces et des finitions élégantes à des fonctionnalités uniques et adaptatives. Chaque produit a été lancé avec un grand succès et la gamme continue de s’agrandir avec de nouveaux produits prévus pour la maison et le bureau. »