Idealab, le fondateur d’Heliogen, Bill Gross, a vendu des kits d’énergie solaire en 1973

Le fondateur d’Idealab et Heliogen, Bill Gross, prend la parole sur scène lors de la conférence Code 2022 de Vox Media le 08 septembre 2022 à Beverly Hills, en Californie. Jerod Harris | Getty Images Divertissement | Getty Images

Facture brute est surtout connu pour avoir fondé l’incubateur technologique Idéalab en 1996, après avoir créé une poignée d’entreprises dans les domaines des logiciels, des technologies de l’éducation et des services en ligne. Depuis le quart de siècle, Idealab a créé plus de 150 entreprises et a eu plus de 45 sorties réussies. Aujourd’hui, Gross consacre pratiquement tout son temps à être le PDG d’une entreprise d’énergie propre Héliogènequ’il a lancé à partir d’Idealab en 2013, marquant Bill Gates comme l’un des premiers investisseurs. Mais Gross a toujours été un entrepreneur en technologie climatique. Il a juste dû attendre que le monde le rattrape un peu. Il a en fait lancé une entreprise d’appareils solaires lorsqu’il était au lycée, bien avant de se lancer dans les logiciels, et l’argent qu’il a gagné l’a aidé à payer ses études. Gross a grandi dans la vallée de San Fernando à Los Angeles. Quand il avait 15 ans, en 1973, le gaz a été rationné après que l’OPEP a imposé une embargo pétrolier contre les États-Unis afin de punir les États-Unis pour leur soutien à Israël dans la guerre arabo-israélienne. “Vous ne pouviez acheter que cinq dollars d’essence par jour. Et je me souviens que ma mère ne pouvait pas acheter assez d’essence pour me conduire à l’école”, a déclaré Gross à CNBC dans une interview vidéo plus tôt à l’automne. Alors Gross a dû faire du vélo jusqu’au lycée. “Alors que je roule dans les deux sens à vélo, je suis assis ici à penser:” C’est fou qu’il y ait un autre endroit dans le monde qui pourrait décider de couper votre approvisionnement en carburant, la chose dont les gens ont besoin pour gagner leur vie. Je ne comprenais rien au changement climatique, à l’énergie ou à quoi que ce soit. J’ai juste pensé : “Quelqu’un d’autre pourrait faire ça ? C’est fou.”” Cette pensée est toujours d’actualité près de cinquante ans plus tard, alors que la Russie a coupé les approvisionnements en gaz qu’elle envoie à l’Europe en réponse à la guerre en Ukraine. Gross est allé à la bibliothèque après l’école pour lire sur les formes alternatives d’énergie renouvelable comme l’énergie solaire et l’énergie éolienne dans des magazines comme Popular Science ou Scientific American. Il s’est enthousiasmé pour l’idée des énergies renouvelables, venait de suivre des cours de trigonométrie à l’école et a utilisé ses nouvelles connaissances sur les deux pour fabriquer quelques appareils basés sur l’idée de capter la lumière du soleil et de la concentrer.

Notes de l’époque où Bill Gross était un adolescent développant l’appareil solaire qu’il a ensuite vendu par courrier dans les années 1970. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Bill Gross

L’un des appareils qu’il a fabriqués était un concentrateur solaire en forme de parabole qui pouvait être utilisé pour créer un four solaire ou un cuiseur solaire. L’autre était un Moteur Stirlingqui convertit l’énergie thermique en énergie cinétique ou mécanique. “Parce que je lisais le magazine Popular Science, j’ai vu des gens prendre de petites publicités à l’arrière”, a déclaré Gross à CNBC. “Et il me restait 400 dollars d’argent de bar mitzvah, alors j’ai sorti une petite annonce au dos de la publicité de Popular Science” Kits et plans pour fabriquer votre propre concentrateur solaire “, et j’ai commencé à les vendre!” Il continuerait à vendre 10 000 de ces plans et kits, à partir de 4 $ chacun. Les ordinateurs personnels n’existaient pas encore, alors il a tapé le matériel sur une machine à écrire et a fait lui-même les dessins à la main.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Une publicité que Bill Gross a placée à la fin du magazine Popular Science pour faire la publicité de sa société d’appareils solaires. Les plans bruts vendus étaient de 4,00 $, mais l’annonce indique 25 cents pour obtenir un catalogue, car il avait quelques offres différentes. Avec l’aimable autorisation de Bill Gross

Il a investi ce qu’il gagnait dans ses frais de scolarité. Des gens de tout le pays achetaient les kits et envoyaient à Gross un chèque ou de l’argent liquide. C’était sa première incursion dans l’entrepreneuriat qui était passionnante, a-t-il dit, et l’expérience a également servi à changer la trajectoire de sa vie d’autres manières. “J’étais vraiment passionné à l’époque. Cela a vraiment affecté ma vie”, a déclaré Gross à CNBC. “J’ai écrit sur cette petite entreprise que j’ai lancée – elle s’appelait Solar Devices – sur ma candidature à l’université et cela m’a amené à CalTech. Cela a donc probablement eu un impact énorme sur ma direction.”

Pendant longtemps, “personne ne s’en souciait”

Gross a étudié le génie mécanique à CalTech tout en continuant à diriger l’entreprise Solar Devices au cours de sa première année, mais l’université est devenue trop exigeante et il n’a pas pu suivre le rythme de la gestion de l’entreprise. Gross est diplômé de CalTech en 1981, à peu près au moment où IBM a lancé son premier ordinateur personnel grand public.

Suivi des commandes Solar Devices de Bill Gross, vers les années 1970. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Bill Gross

“J’ai ces deux choses marquantes qui se produisent dans ma vie : l’embargo arabe sur le pétrole et maintenant le PC est inventé essentiellement le jour de mon diplôme en 1981”, a déclaré Gross à CNBC. “Alors je suis descendu et j’ai acheté un PC IBM. Et j’ai commencé à apprendre à programmer et j’ai fait un détour pendant 20 ans en faisant du logiciel.” Le détour de Gross vers le logiciel a commencé au début des années 1980 lorsqu’il a écrit un logiciel de comptabilité à l’intérieur de Lotus 1-2-3 pour l’aider à gérer son entreprise de fabrication et de vente de haut-parleurs hautes performances. Il a commencé à vendre ce logiciel pour 695 $. Gross, son frère et deux amis de CalTech ont proposé une interface en langage naturel pour Lotus 1-2-3 qu’ils ont présentée lors d’un salon technologique à Las Vegas en 1985. Lotus a fini par acquérir le produit (et les quatre) pour 10 $. million. Gross a ensuite fondé une société de logiciels éducatifs et l’a vendue à Vivendi pour 90 millions de dollars, puis a lancé l’incubateur technologique Idealab à l’aube du boom des dot-com. Au début des années 2000, il a décidé de revenir à la technologie climatique, cette fois avec de l’argent en banque.

Bill Gross diplômé de l’université. Photo avec l’aimable autorisation de Bill Gross.

Il a commencé à faire de la recherche et du développement dans l’espace, mais il n’y avait pas assez de demande pour la technologie de l’énergie solaire. “J’étais bien trop tôt. Personne ne s’en souciait”, a déclaré Gross à CNBC. “Je me souviens que je travaillais là-dessus quand Al Gore est sorti avec” Inconvenient Truth “. Pourtant, personne ne s’en souciait. Je me souviens d’avoir travaillé là-dessus en 2008 pendant la récession, personne ne s’en souciait. Je me souviens qu’au début de 2010, 2012, les gens ont commencé à en parler, mais il n’y avait pas encore de Greta “, a déclaré Gross, faisant référence à l’activiste climatique. Greta Thunberg, qui a commencé à protester contre le manque d’action contre le changement climatique en 2018. “Il n’y a pas eu de mouvement. Et il n’y a certainement pas eu de loi sur la réduction de l’inflation, ce qui change la donne”, a déclaré Gross. En 2010, Gross a entendu Bill Gates prend la parole lors d’une conférence TED sur la nécessité de rendre l’énergie et le stockage de l’énergie moins chers. Après cette conversation, Gross a approché Gates et a partagé son idée d’utiliser la puissance de calcul pour améliorer l’efficacité de l’énergie solaire. Portes terminées en investissant dans l’idée de Gross, voyant le potentiel de remplacer de nombreux processus industriels qui nécessitent une chaleur élevée et brûlent des combustibles fossiles pour y arriver. En 2013, Gross a lancé Héliogènequi utilise l’intelligence artificielle pour positionner une collection de miroirs disposés en cercle autour d’une tour centrale afin de refléter la lumière du soleil avec un impact maximal. Un élément essentiel de l’approche d’Heliogen est le stockage d’énergie intégré. Un facteur limitant pour l’énergie solaire est son intermittence, ce qui signifie qu’elle ne fournit de l’énergie que lorsque le soleil brille. Mais Heliogen stocke l’énergie sous forme de chaleur dans un thermos de roches – ce que les panneaux solaires traditionnels ne peuvent pas faire sans batteries, car ils transforment immédiatement les rayons du soleil en électricité. “Nous recueillons l’énergie lorsque le soleil est levé. Mais nous fournissons l’énergie en continu parce que l’énergie sort du lit rocheux”, a déclaré Gross à CNBC. “Et fondamentalement, nous rechargeons le lit rocheux, comme vous rechargeriez votre batterie. La différence est qu’une batterie coûte cher et que le lit rocheux est bon marché.” En 2019, Heliogen a annoncé avoir réussi à concentrer l’énergie solaire à des températures supérieures à 1 832 degrés Fahrenheit.

Une vue d’ensemble de la technologie solaire concentrée qu’Heliogen s’efforce de développer et de commercialiser. Il s’agit du projet de démonstration à Lancaster, en Californie. Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Héliogène

“Heliogen est l’aboutissement du travail de ma vie”, a déclaré Gross à CNBC, car il utilise à la fois des logiciels et une expertise en matière d’énergie renouvelable. L’entreprise a eu son premier prototype en 2015, “mais tout de même, personne ne s’en souciait. Impossible d’avoir des clients”, a déclaré Gross. Il a eu quelques clients, mais c’était toujours “en difficulté, en difficulté, en difficulté”. En 2019, Heliogen avait construit le premier système à grande échelle et cette fois, “le monde est devenu fou”, a déclaré Gross. “Nous avons eu tellement de presse et de publicité, et les clients ont commencé à nous appeler partout qui voulaient remplacer les combustibles fossiles par de la lumière solaire concentrée, puis Covid a frappé”, a déclaré Gross. Après un léger ralentissement de Covid, l’intérêt a recommencé à augmenter alors que l’urgence autour de la décarbonation augmentait et que la volatilité des prix de l’énergie obligeait les entreprises à repenser leurs stratégies d’approvisionnement énergétique, a déclaré Gross. La société est devenue publique via SPAC dans une transaction qui a rapporté 188 millions de dollars de produit brut en espèces à Heliogen et le 31 décembre 2021, Heliogen a commencé à négocier. L’entreprise n’est pas encore rentable, perdre 108 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année, mais cela est prévu à mesure que l’entreprise évolue, selon Gross. “Nous avions prévu que nous fonctionnerions à perte pendant les quelques années d’exploitation alors que nous réduirions les coûts avec la production en volume et la courbe d’apprentissage de la production d’énergie renouvelable”, a déclaré Gross à CNBC. Le premier projet de qualité commerciale d’Heliogen est en phase finale d’obtention de permis et vise à démarrer l’année prochaine à Mojave, en Californie. Le champ solaire concentré est financé avec 50 millions de dollars de Woodside Energyfiliale à 100 % du producteur d’énergie australien Woodside Petroleum, et 39 millions de dollars du département américain de l’Énergie.

Il s’agit du projet de démonstration à Lancaster, en Californie, de la technologie solaire concentrée qu’Heliogen travaille à construire et à commercialiser. Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Héliogène