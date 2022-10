IDC : Vivo s’assure la première place du marché chinois des smartphones pour le troisième trimestre 2022

Le marché chinois des smartphones est le plus grand au monde et, selon IDa, la tendance à la baisse constante se poursuit tout au long du troisième trimestre de cette année. Les expéditions totales ont chuté de 11 % d’une année sur l’autre avec 71,3 millions d’unités vendues. Cependant, le segment haut de gamme connaît une modeste augmentation de 1,9 % pour la même période, prenant une part de 22,4 %.

Les cinq principales entreprises vendant des smartphones dans le pays sont vivo, Honor, Oppo, Apple et Xiaomi. Comme vous pouvez le constater, Apple est la seule entreprise non chinoise de la liste. Mais malgré les performances impressionnantes de vivo, les ventes de l’entreprise ont baissé de plus de 20 % d’une année sur l’autre. La sous-marque iQOO de Vivo est considérée comme l’un des facteurs clés pour conserver la première place.

Honor voit également une baisse de 9,1 % par rapport à la même période l’an dernier, conservant 17,9 % de la part de marché totale. Oppo, en revanche, a été le plus durement touché. La société a perdu 27,9 % de ses ventes par rapport au troisième trimestre 2021 mais conserve toujours un avantage sur Apple avec 11,6 % de part de marché totale.

Et quant à Apple, c’est en fait la seule entreprise du top cinq avec une modeste amélioration de 2,5 % de ses ventes, principalement grâce à ses modèles iPhone 14 Pro et Pro Max. Après tout, le segment premium connaît un intérêt accru. Enfin et surtout, Xiaomi avait une part de marché de 9 % au troisième trimestre 2022, perdant 17,9 % de ses ventes en glissement annuel.

Passant par (en chinois)