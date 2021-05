IDC prévoit un boom des expéditions de smartphones

La dernière prédiction IDC sur le smartphone dresse une image optimiste. Sur la base des données recueillies, IDC prévoit 1,38 milliard d’expéditions de smartphones pour 2021, ce qui représenterait une augmentation de 7,7% par rapport à l’année dernière et le total le plus élevé depuis 2015. La tendance à la hausse devrait également se poursuivre en 2022, mais avec un plus modeste 3,8% croissance annuelle.

IDC estime que le déploiement à grande échelle des réseaux 5G, associé à la baisse du coût des téléphones 5G, entraînera une augmentation à trois chiffres des expéditions de téléphones 5G d’ici la fin de cette année. La Chine devrait être le moteur de l’augmentation des expéditions avec près de la moitié de toutes les ventes de smartphones 5G. Les États-Unis devraient être loin derrière avec 16% de part de marché.

Le prix de vente moyen (ASP) des téléphones Android 5G devrait chuter à 456 USD, soit une baisse de 12% par rapport à l’ASP en 2020. Le nombre devrait chuter à 400 USD d’ici 2022.

La source