IDC : les ventes de tablettes ont légèrement diminué en 2022, les Chromebooks sont tombés d’une falaise

Le rapport de marché d’IDC pour l’année 2022 et le quatrième trimestre 2022 sur les tablettes et les Chromebooks est arrivé et les résultats ne sont pas idéaux. Globalement, le marché des tablettes a reculé de 3,3 % tout au long de 2022, mais a affiché une croissance stable de 0,3 % au quatrième trimestre de la même année. Cependant, après une solide année 2021 avec une croissance insensée de 180,5 %, le marché des Chromebooks devait se normaliser et il a enregistré une baisse de 48 % des livraisons pour l’ensemble de l’année 2022 et 24,3 % d’unités en moins au quatrième trimestre 2022.

Les principaux moteurs du marché en 2022, comme d’habitude, étaient Apple et Samsung. Apple est toujours le leader avec 49,2 % de parts de marché au quatrième trimestre et 38 % tout au long de 2022, suivi de Samsung avec près de 16,8 % et 18,6 %, respectivement. Pour 2022, Apple a été le seul OEM à afficher une croissance modeste de 7% pour 2022 tandis que pour le quatrième trimestre, la société a enregistré une croissance impressionnante de 28,8% d’une année sur l’autre, tandis que Samsung a enregistré une modeste augmentation de 7,1% des ventes pour le même période.

Amazon, Huawei et Lenovo ont tous enregistré une croissance négative pour les deux périodes et les analystes du marché estiment qu’à l’avenir, les fournisseurs devraient faire appel au grand public pour des gains à long terme. C’est pourquoi certains nouveaux acteurs, comme Oppo et Xiaomi, ont introduit une poignée de tablettes de milieu de gamme en 2022. Cela est particulièrement vrai en période de difficultés économiques lorsque les utilisateurs réfléchissent à deux fois avant d’opter pour des tablettes plus performantes et ont du mal à justifier des achats premium. .

Quant au marché des Chromebooks, l’année 2021 exceptionnelle donne une mauvaise image de 2022, mais en réalité, alors que la demande a considérablement diminué, l’accumulation des stocks commence à diminuer. Ce sera particulièrement vrai avec la prochaine « rentrée scolaire ».

Malheureusement, les analystes prédisent que toutes les avancées réalisées par les Chromebooks en dehors du secteur de l’éducation s’atténueront tout au long de 2023, car la demande pour de tels appareils n’est pas très populaire en dehors de l’éducation. Les PC continueront de régner dans le reste des segments.

