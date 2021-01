Nous avons le dernier IDC rapport sur les expéditions de smartphones dans le monde entier et après une année très mouvementée, les choses se sont stabilisées entre le 1er octobre et le 31 décembre. Le marché a connu un trimestre de rebond avec un total de 385,9 millions d’expéditions, avec la part de 90,1 millions d’Apple. Dans l’ensemble, le marché a augmenté de 4,3% par rapport au quatrième trimestre 2019 et tous les principaux fournisseurs de smartphones (sans Huawei) ont enregistré des niveaux de croissance positifs pour la fin de 2020.

Alimenté par la sortie de sa série iPhone 12, Apple a enregistré le meilleur volume d’expédition de tous les fournisseurs en un seul trimestre, ce qui s’est traduit à juste titre par une croissance de 22,2% d’une année sur l’autre. Samsung a terminé deuxième en termes d’expéditions pour la période avec 73,9 millions d’unités vendues pour le trimestre et une croissance annuelle de 6,2%, car il a connu une croissance continue dans le segment d’entrée et de milieu de gamme sur tous les principaux marchés.

Entreprise Expéditions T4 2020

(en millions) T4 2020

Part de marché Livraisons au T4 2019

(en millions) T4 2019

Part de marché Croissance annuelle Pomme 90,1 23,4% 73,8 19,9% 22,2% Samsung 73,9 19,1% 69,5 18,8% 6,2% Xiaomi 43,3 11,2% 32,8 8,9% 32,0% Oppo 33,8 8,8% 30,6 8,3% 10,7% Huawei 32,3 8,4% 56,2 15,2% -42,4% Autres 112,4 29,1% 107,1 28,9% 5,0% Total 385,9 100% 369,9 100% 4,3%

Xiaomi est arrivé en troisième position avec 43,4 millions d’expéditions et la plus forte croissance d’une année à l’autre de tous les fournisseurs au quatrième trimestre à 32%. Oppo a emboîté le pas avec 33,8 millions d’expéditions et une croissance annuelle de 10,7%, tandis que Huawei est passé de 56,2 millions d’expéditions au quatrième trimestre 2019 à seulement 32,2 millions au quatrième trimestre 2020, ce qui a entraîné une baisse de 42,4% des volumes d’expédition.

Malgré la bonne performance du dernier trimestre de 2020, l’année a été rude pour le marché des smartphones, les expéditions ont diminué d’environ 6% par rapport aux valeurs de 2019. Hormis Xiaomi (+ 17,6%), Apple (+ 7,9%) et vivo (+ 1,5%), toutes les grandes marques ont vu leurs expéditions diminuer sur une base annuelle. Samsung détenait toujours la couronne en termes de volume d’expédition avec 266,7 millions d’unités expédiées pour l’année. Apple a géré 206,1 millions tandis que Huawei a contribué 189 millions d’expéditions pour l’année civile.

Entreprise Expéditions 2020

(en millions) 2020

Part de marché Expéditions 2019

(en millions) 2019

Part de marché Croissance annuelle Samsung 266,7 20,6% 295,8 21,6% -9,8% Pomme 206,1 15,9% 191,0 13,9% 7,9% Huawei 189,0 14,6% 240,6 17,5% -21,5% Xiaomi 147,8 11,4% 125,6 9,2% 17,6% vivo 111,7 8,6% 110,1 8,0% 1,5% Autres 371,0 28,7% 409,5 29,8% -9,4% Total 1 292,2 100% 1 372,6 100% -5,9%

Le total combiné des smartphones expédiés pour 2020 s’est élevé à 1,29 milliard d’unités, soit 5,9% de moins que le total de 2019 qui était de 1,37 milliard d’unités. IDC estime que 2021 sera une année de rebond pour le marché des smartphones et que les niveaux d’expédition finiront par rebondir.

