IDC : les expéditions de PC ont encore chuté de 15 % au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière

Plus tôt cette année, IDC a signalé que les expéditions de PC pour le deuxième trimestre de 2022 a chuté de 15,3 % par rapport au T2 de l’année dernière. Maintenant, les analystes ont publié des résultats préliminaires pour le troisième trimestre, qui montrent que l’industrie a subi une autre baisse de 15 %.

Le nombre total d’expéditions (directement aux consommateurs plus les expéditions aux canaux de distribution) s’est élevé à 74,3 millions, un peu plus que les 71,3 millions expédiés au deuxième trimestre, mais en dessous des 80,5 millions d’unités expédiées au premier trimestre (qui représentaient une année de baisse de 5,1 % sur année à partir du T1 2021).

Dans l’ensemble, il semble que 2022 sera plus faible que l’année dernière. Cela dit, les expéditions sont toujours “bien supérieures” aux niveaux pré-pandémiques alors qu’une grande partie des nouveaux PC achetés étaient simplement destinés à remplacer les anciennes machines Windows 7, car le système d’exploitation approchait de sa phase de fin de vie (la date limite était le 14 janvier 2020).

Que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, IDC surveille également les prix de vente moyens (ASP) des ordinateurs. Les composants étaient rares et leurs prix ont augmenté (tout comme les coûts de logistique), de sorte que les ASP ont augmenté pendant cinq trimestres consécutifs, atteignant un sommet de 910 $ au premier trimestre de cette année, le plus haut niveau depuis 2004. Cependant, les ASP ont chuté au deuxième trimestre et à nouveau au troisième trimestre, ce qui indique “un marché en recul”, écrit Linn Huang, vice-président de la recherche, Devices & Displays chez IDC.

Top 5 des entreprises, expéditions mondiales de PC traditionnels, part de marché et croissance d’une année sur l’autre, T3 2022 (résultats préliminaires, les expéditions sont en milliers d’unités)

Compagnie Livraisons 3T22 Part de marché au 3T22 Livraisons 3T21 Part de marché au 3T21 Croissance 3T22/3T21

1.Lenovo 16 880 22,70 % 20 129 23,10% -16,10%

2. HP Inc. 12 706 17,10% 17 603 20,20% -27,80%

3. Technologies Dell 11 963 16,10 % 15 184 17,40 % -21,20%

4. Pomme 10 060 13,50 % 7 174 8,20% 40,20%

5.ASUS 5 540 7,50% 6 011 6,90 % -7.80%

Les autres 17 103 23,00% 21 218 24,30% -19.40%

Total 74 252 100.00% 87 319 100.00% -15,00%

Source : IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 10 octobre 2022





En ce qui concerne les entreprises individuelles, Apple a bondi de 40,2% par rapport à la même période l’an dernier, le reste des 5 premières entreprises était en déclin. Cela signifie qu’Apple a presque égalé Dell en volume ce trimestre, même si la situation était très différente au troisième trimestre de l’année dernière – Dell a livré deux fois plus d’ordinateurs qu’Apple à l’époque.

Une note rapide de ce qu’IDC inclut sous l’étiquette “PC” – cela signifie les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail, mais pas les serveurs x86 ou les tablettes (les convertibles 2 en 1 n’étaient pas inclus non plus).

La source