IDC a publié son analyse des expéditions portables au troisième trimestre de 2020 et les chiffres semblent impressionnants. Au total, 125 millions d’unités ont été expédiées – une augmentation de 35% par rapport à la même période l’an dernier.

Apple était le leader incontesté avec une part marketing de 33%, par Xiaomi, Huawei et Samsung. Fitbit et Boat sont à égalité au cinquième rang, tous deux poussant 3,3 millions d’appareils, soit 2,6% du marché total.

Tous les principaux fabricants ont enregistré une augmentation annuelle de leur volume.En raison de la grande disponibilité dans tous les segments de prix, les utilisateurs de tous les milieux financiers ont pu acheter un portable entre juillet et septembre.

Entreprise Expéditions T3 2020

(en millions) T3 2020

Part de marché Livraisons au T3 2019

(en millions) T3 2019

Part de marché Croissance annuelle Pomme 41,4 33,1% 29,8 32,2% 38,6% Xiaomi 17,0 13,6% 13,4 14,5% 26,4% Huawei 13,7 11,0% 7,3 7,9% 87,2% Samsung 11.2 9,0% 8,5 9,2% 32,2% Fitbit 3,3 2,6% 3,5 3,8% -6,2% Bateau 3,3 2,6% 0,8 0,8% 316,9% Autre 35,3 28,2% 29,2 31,5% 20,8% Total 125 100% 92,5 100% 35,1%

IDC a révélé qu’Apple détenait la tête avec les AirPods très réussis, ainsi que les montres Apple. Xiaomi a suivi le deuxième, avec 12,8 millions d’appareils sur 17 millions de bracelets. Huawei a obtenu la troisième place pour une raison très simple: les appareils portables n’ont pas besoin de GMS, de sorte que ses produits à prix compétitifs n’ont vraiment rien qui les retient.

Pour l’avenir, IDC a prédit que le marché des appareils portables bénéficierait d’une demande soutenue en raison du fait que de plus en plus de personnes se lancent dans la tendance et achètent leur premier appareil portable, ainsi que de nombreux utilisateurs précoces qui souhaitent remplacer leur appareil. En outre, de nombreux utilisateurs disposent d’accessoires audio et de bracelets / montres, ce qui rend le volume des unités réellement supérieur au nombre de consommateurs d’appareils portables.

