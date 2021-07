IDC : Le marché mondial des smartphones a progressé de 13,2% au T2 avec Samsung en tête

Le dernier IDC rapport apporte plus de clarté sur les expéditions mondiales de smartphones pour la période avril-juin. Samsung a ouvert la voie avec 59 millions de livraisons devant Xiaomi avec 53,1 millions et Apple avec 44,2 millions. Xiaomi a affiché une croissance annuelle impressionnante de 86,6% alors qu’elle et d’autres rivaux chinois visent à combler le vide laissé par Huawei.

Le volume des livraisons combinées a dépassé de 13,2 % la performance du deuxième trimestre de l’année dernière, confirmant le rebond des ventes de smartphones par rapport à l’année dernière. Oppo avec ses 32,8 millions d’expéditions et vivo avec 31,6 millions complètent les cinq plus grandes entreprises tandis que le reste du marché a contribué à 92,4 millions d’unités.

Compagnie Expéditions T2 2021

(en millions) T2 2021

Part de marché Expéditions T2 2020

(en millions) T2 2020

Part de marché Changement annuel Samsung 59,0 18,8% 54,0 19,5% +9,3% Xiaomi 53,1 16,9% 28,5 10,3% +86,6% Pomme 44.2 14,1% 37,6 13,6% +17,8% Oppo 32,8 10,5% 24,0 8,7% +37.0% vive 31,6 10,1% 23,7 8,6% +33,7% Les autres 92,4 29,5% 109,0 39,4% -15,2% Total 313.2 100% 276,6 100% +13,2%

Le rapport note que la Chine est la seule région qui a connu une croissance négative au cours des trois derniers mois en raison de facteurs tels que l’absence de lancement de nouveaux produits phares et la demande continue de téléphones Huawei. Le marché des smartphones a eu plus de chance que les industries des PC, de l’automobile et de l’affichage en termes de limites de la chaîne d’approvisionnement malgré la pandémie en cours et les pénuries de semi-conducteurs.

Pour l’avenir, IDC prévoit une augmentation encore plus importante des expéditions pour les marques chinoises, ce qui pourrait éventuellement réduire la domination de Samsung et d’Apple.

La source