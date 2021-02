IDC: le marché indien recule de 2% en 2020, un H2 fort contre un H1 faible

Dans son dernier rapport de marché, IDC se concentre sur les performances du marché indien des smartphones en 2020. Le premier semestre, marqué par les verrouillages et les restrictions au début de la pandémie actuelle, a enregistré une hausse de 26% en glissement annuel. baisse annuelle des expéditions, tandis que la seconde moitié de 2020 a vu une reprise du marché pousser à une croissance de 19% en glissement annuel. Les près de 150 millions de téléphones livrés qui en résultent représentent une baisse de seulement -1,7% en glissement annuel, la première après plusieurs années de croissance pour le marché indien.

IDC prévoit que 2021 entraînera une augmentation des expéditions d’environ 10% par rapport à 2020.

Les ventes en ligne ont augmenté en 2020, représentant près de la moitié du marché total à 48%. Au cours du quatrième trimestre de 2020, les expéditions en ligne ont enregistré une part record de 51% de toutes les expéditions, grâce aux programmes et aux offres d’échange.

Les appareils alimentés par MediaTek ont ​​mené les ventes avec une part de 43%, suivis de 40% des téléphones alimentés par Qualcomm. Les expéditions de smartphones 5G ont franchi la barre des 3 millions en 2020, mais l’adoption a été limitée par l’absence de réseau 5G et le prix plus élevé.

Xiaomi a conservé sa position de leader en 2020 avec 41 millions d’unités expédiées. Samsung a terminé deuxième grâce au succès de ses chaînes en ligne et de sa série de téléphones Galaxy M, expédiant un peu moins de 30 millions de téléphones. Realme a poussé Oppo à la quatrième place et a enregistré la plus forte croissance de 2020 avec 19%.

La source