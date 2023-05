IDC : le marché indien des vêtements portables augmente de 80,9 % au premier trimestre

Le marché indien des vêtements intelligents a enregistré une énorme augmentation de 80,9 % des livraisons au premier trimestre 2023 par rapport à l’année dernière.

Selon un rapport d’IDC, plus de 25 millions d’appareils portables ont été expédiés en Inde entre janvier et mars – une grande amélioration d’une année sur l’autre mais stable d’un trimestre sur l’autre, grâce à un solide Q422.

Les montres connectées ont connu une hausse de près de 180 % des livraisons, la montre connectée de base représentant 98 % du segment total. Les écouteurs ont également augmenté de 48,5 % par rapport à l’année dernière, les écouteurs TWS occupant près de 64 %.

Seul le bracelet intelligent portable a enregistré une baisse de près de 87 % des expéditions, passant de 259 millions à seulement 34 millions d’unités expédiées.

Selon les chiffres d’IDC, boAt détenait la plus grande part avec 25,6 % après avoir plus que doublé ses expéditions sur une base annuelle. Boltt est deuxième avec 12,4 % du marché des wearables, suivi de Noise avec 11,9 %, Boult Audio avec 9,3 % et Oppo (y compris OnePlus) avec seulement 4,7 %.

Source