IDC : le marché des smartphones connaît une baisse sans précédent de 18,3 % au cours du dernier trimestre de 2022

Les Traqueur de smartphone IDC a fait état d’un record assez inférieur aux expéditions mondiales de smartphones pour le quatrième trimestre 2022, le marché s’étant contracté de 18,3 % à 300,3 millions d’expéditions. Les cinq grandes marques ont subi des baisses à deux chiffres sur une base annuelle par rapport au quatrième trimestre 2021 et le chiffre total représente la plus forte baisse trimestrielle.

La forte baisse des livraisons au quatrième trimestre a contribué à la contraction annuelle de 11,3 % par rapport aux chiffres de 2021. Un grand total de 1,21 milliard de smartphones ont été expédiés en 2022 contre 1,36 milliard en 2021.

Société Expéditions du quatrième trimestre 2022 (millions) Part de marché T4 2022 Expéditions du quatrième trimestre 2021 (millions) Part de marché T4 2021 Croissance annuelle

Pomme 72.3 24,1 % 85,0 23,1 % -14,9%

Samsung 58.2 19,4 % 69,0 18,8 % -15,6%

Xiaomi 33.2 11,0 % 45,0 12,2 % -26,3%

Oppo 25.3 8,4 % 30.1 8,2 % -15,9%

vivo 22,9 7,6 % 28.3 7,7 % -18,9%

Autres 88,3 29,4 % 110.2 30,0 % -19,8%

Le total 300.3 100% 367.6 100% -18,3%





En se concentrant sur les chiffres préliminaires du quatrième trimestre 2022, Apple a de nouveau dominé le marché avec 72,3 millions d’expéditions et une part de marché de 24,1 %. Samsung était deuxième avec 58,2 millions de téléphones expédiés et une part de marché de 19,4 %. Xiaomi est arrivé troisième avec 33,2 millions d’expéditions et 11% du marché et la société a connu la plus forte baisse des expéditions par rapport à ses valeurs du quatrième trimestre 2021 à -26,3%. Oppo (25,3 millions) et vivo (22,9 millions) complètent les cinq premiers classements.

Les chiffres d’expédition combinés pour l’année 2022 montrent que Samsung est le leader avec 260,9 millions d’unités et une part de marché de 21,6 %. Apple était deuxième avec 226,4 millions et 18,8% du marché tandis que Xiaomi a sécurisé 153,1 millions d’expéditions et une réduction de 12,7% de l’ensemble du marché.

Entreprise Expéditions 2022 (millions) Part de marché 2022 Expéditions 2021 (millions) Part de marché 2021 Croissance annuelle

Samsung 260.9 21,6 % 272.1 20,0 % -4,1%

Pomme 226.4 18,8 % 235,8 17,3 % -4,0%

Xiaomi 153.1 12,7 % 191.0 14,0 % -22,7%

Oppo 103.3 8,6 % 133,6 9,8 % -22,7%

vivo 99,0 8,2 % 128.3 9,4 % -22,7%

Autres 362.7 30,1 % 399.1 29,3 % -9,1%

Le total 1205.5 100% 1359.8 100% -11,3%





Oppo (103,3 millions) et vivo (99 millions) complètent le top cinq, les deux sociétés enregistrant les baisses annuelles les plus importantes avec respectivement -22,7% et -22,8%.

Commentant la chute des valeurs d’expédition, les analystes d’IDC suggèrent que la baisse des dépenses de consommation et l’augmentation des niveaux d’inflation étaient les principales causes de la baisse de la demande de nouveaux appareils. Les utilisateurs conservent également les appareils plus longtemps, le cycle de taux de rafraîchissement passant à 40 mois (3,3 ans) certains utilisateurs. Pour l’avenir, IDC prédit que les fournisseurs essaieront de repenser leurs portefeuilles d’appareils tandis que les canaux de vente au détail devront mieux répartir leur inventaire existant.

