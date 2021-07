IDC : Huawei n’est plus dans le Top 5 des entreprises de smartphones en Chine

IDC a publié son analyse trimestrielle du marché des smartphones en Chine, et les chiffres sont excellents pour toutes les grandes entreprises qui ne s’appellent pas Huawei. Selon les données, vivo est devenue la marque la plus vendue pour le deuxième trimestre 2021, suivie par Oppo, Xiaomi, Apple et le désormais indépendant Honor.

Le marché global a diminué d’année en année, principalement à cause du succès que Huawei a pris sur son activité de smartphones. L’ancien leader fait désormais partie du groupe « Autres » qui a vendu la moitié des unités de l’année dernière.

Compagnie Ventes T2 2021

(en millions) T2 2021

Part de marché Ventes T2 2020

(en millions) T2 2020

Part de marché Changement annuel vive 18.6 23,8% 15 17,1% 23,6% Oppo 16,5 21,1% 14.1 16% 17,3% Xiaomi 13.4 17,2% 9.1 10,4% 47% Pomme 8.6 10,9% 7.3 8,3% 17% Honneur 6.9 8,9% 12.9 14,7% -46% Les autres 14.1 18,1% 29,4 33,5% -51,9% Total 78,1 100% 87,8 100% -11%

Alors que les 4 plus grandes entreprises ont toutes augmenté leur volume de ventes, Honor a vendu environ la moitié des unités qu’il avait faites en 2020, simplement parce qu’il n’y avait pas de nouveaux téléphones à vendre – il y avait un total de cinq appareils disponibles à la vente, tandis que des concurrents comme vivo, Oppo ou Xiaomi avaient chacun plus de 30 choix différents parmi lesquels les clients pouvaient choisir.

Le directeur de la recherche d’IDC Chine, Wang Xi, a révélé que l’innovation n’est plus la force motrice dans le milieu de gamme et le haut de gamme, et les entreprises sont désormais en concurrence pour fournir une image de marque favorable à laquelle les utilisateurs peuvent s’identifier, au lieu de se lancer dans une bataille de produits quelle a le meilleur logiciel et matériel.

La source (en chinois)