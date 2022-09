Idan Ohayon est mort à 28 ans – La star de TikTok célèbre pour se moquer de sa propre obésité décède alors que les fans lui rendent hommage

Une star des médias SOCIAUX célèbre pour avoir publié des articles sur son amour de la nourriture et se moquer de sa propre obésité est décédée à l’âge de 28 ans seulement.

La sensation en ligne israélienne Idan Ohayon est décédée tragiquement la nuit dernière et les hommages ont déjà commencé à affluer de ses fans adorateurs.

La star des médias sociaux Idan Ohayon est décédée hier soir à l’âge de 28 ans Crédit : Instagram/@idan_ohayon_official

Il était connu pour être capable de faire la lumière sur son propre poids Crédit : TikTok/@idan_ohayon

Ses derniers messages Instagram ont été inondés de commentaires de nombre de ses 45 000 abonnés qui ne pouvaient pas croire la terrible nouvelle.

Avec son grand compte Instagram ainsi que 115 000 fans sur TikTok et des milliers sur YouTube, il était l’un des influenceurs les plus connus de son Israël natal.

Il faisait souvent des vidéos de lui-même en train de manger et n’avait pas peur de rire de son propre poids.

La star n’avait été choisie que récemment dans une émission de télé-réalité documentaire intitulée “The Creatoks” dans laquelle lui et d’autres influenceurs ont concouru pour le titre de meilleur créateur de contenu d’Israël.

Il est décédé au centre médical Barzilai à Ashkelon.

Sa famille a confirmé que la cause du décès était une condition médicale et que ses funérailles auraient lieu aujourd’hui dans un cimetière de Kiryat Gat.

Idan avait brièvement fait une pause sur les réseaux sociaux, mais a confirmé son retour dans une interview il y a quelques mois.

Il a déclaré à Ynet : “Un jour, j’ai décidé de revenir sur les réseaux sociaux, alors j’ai mis en ligne une vidéo sur TikTok.

“Soudain, j’ai atteint 300 000 vues en 24 heures, alors j’ai posté une autre vidéo et une autre, et les vues n’arrêtaient pas d’arriver. Je suis revenu à mon ancienne vie et j’ai gagné beaucoup de followers et c’était cool.

“Les gens m’ont même reconnu quand je marchais dans la rue et m’ont demandé des selfies.”

Sa famille a confirmé qu’il était décédé des suites d’un problème médical Crédit : TikTok/@idan_ohayon