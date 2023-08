Idalia est officiellement un ouragan qui devrait toucher terre en Floride mercredi

Idalia est devenu un ouragan mardi alors qu’il s’intensifiait sur sa route vers la côte du golfe de Floride, le National Hurricane Center mettant en garde contre un risque croissant d’onde de tempête potentiellement mortelle et de vents dangereux de force ouragan en Floride au cours des deux prochains jours.

L’ouragan Idalia se trouvait mardi à environ 600 kilomètres au sud-sud-ouest de Tampa à 5 heures du matin (heure de l’Est), avec des vents maximums soutenus de 120 km/h, a indiqué le centre des ouragans. Idalia se déplaçait vers le nord à 22 km/h.

Mardi, on s’attendait à ce qu’il se dirige vers le nord-est à un rythme plus rapide, atteignant la côte ouest de la Floride sous la forme d’un dangereux ouragan majeur mercredi. Il devrait y avoir des vents soutenus allant jusqu’à 193 km/h à l’approche de la Floride, ce qui en ferait un ouragan de catégorie 3.

Les habitants de Floride se sont chargés de sacs de sable et ont été évacués de leurs maisons situées dans les zones basses de la côte du Golfe alors que l’intensité d’Idalia s’intensifiait lundi et que les prévisionnistes prévoyaient qu’il frapperait dans quelques jours sous la forme d’un ouragan majeur avec des ondes de tempête potentiellement mortelles.

« Vous devriez terminer votre préparation pour #TropicalStormIdalia ce soir et mardi matin au plus tard », a déclaré le service météorologique national de Tampa Bay sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Voici les messages clés concernant l’ouragan Idalia pour l’avis de mardi matin. #Idalia devrait s’intensifier pour devenir un ouragan majeur extrêmement dangereux avant de toucher terre le long de la côte ouest. ou dans la région de Big Bend en Floride. En savoir plus : https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter .com/AV2NrctxlN —@NHC_Atlantique

« Je dois juste me préparer à ces choses, espérer le meilleur et me préparer au pire et, vous savez, vous accroupir, comme on dit », a déclaré Derek Hughes alors qu’il attendait de charger sa voiture de sacs de sable dans un parc de la ville. Tampa.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l’état d’urgence dans 46 comtés, une large bande qui s’étend sur la moitié nord de l’État, de la côte du golfe à la côte atlantique. L’État a mobilisé 1 100 membres de la Garde nationale, qui disposent de 2 400 véhicules de haute mer et de 12 avions pour les efforts de sauvetage et de récupération.

« La propriété – nous pouvons reconstruire la maison de quelqu’un », a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse lundi. « Mais vous ne pouvez pas sonner la cloche si quelqu’un reste en danger et se bat contre Mère Nature. »

Certains aéroports fermés

DeSantis a déclaré que le ministère des Transports de Floride supprimerait les péages sur les autoroutes de la région de Tampa et de Big Bend à partir de 4 heures du matin mardi pour aider à alléger le fardeau des personnes se trouvant sur le chemin de la tempête.

L’aéroport international de Tampa et l’aéroport international de St. Pete-Clearwater ont annoncé leur fermeture mardi et le service ferroviaire de banlieue Sunrail à Orlando était suspendu.

De grandes parties de la côte ouest de la Floride sont exposées à des ondes de tempête et à des inondations. Des avis d’évacuation ont été émis dans 21 comtés avec des ordres obligatoires pour certaines personnes dans huit de ces comtés. De nombreux avis étaient destinés aux habitants des zones basses et côtières, à ceux vivant dans des structures telles que des maisons mobiles et préfabriquées, des véhicules récréatifs et des bateaux, et aux personnes qui seraient vulnérables en cas de panne de courant.

De nombreux districts scolaires le long de la côte du Golfe ont annoncé qu’ils seraient fermés mardi et mercredi. Plusieurs collèges et universités ont annoncé qu’ils fermeraient leurs campus mardi, notamment l’Université de Floride à Gainesville.

Des gens marchent lundi dans une rue inondée à Guanimar, à Cuba, après qu’Idalia ait touché terre sur l’île. (Alexandre Meneghini/Reuters)

« Ils nous ont dit que notre dortoir, en particulier, était sujet aux inondations », a déclaré Erin Amiss, étudiante à l’Eckerd College de Saint-Pétersbourg. La base aérienne MacDill, située à Tampa Bay, se prépare à évacuer plusieurs avions et a commencé lundi matin une évacuation obligatoire pour le personnel qui vit dans les comtés locaux, a indiqué l’Air Force dans un communiqué.

Alors que les habitants de la côte du Golfe remballaient leurs voitures ou sortaient leurs générateurs en cas de panne de courant, les responsables de l’État ont mis en garde contre une contamination potentielle du carburant dans des dizaines de stations-service.

Fortes pluies à Cuba

Le président Joe Biden s’est entretenu avec DeSantis lundi matin et a approuvé une déclaration d’urgence pour l’État, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué de presse.

Après avoir traversé la Floride, Idalia devrait traverser la Géorgie, la Caroline du Sud et la Caroline du Nord.

REGARDER l Idalia inonde Cuba en route vers la Floride : Idalia inonde Cuba frappée par de fortes pluies La tempête tropicale Idalia a frappé Cuba dimanche avec des pluies torrentielles, alors que près de 10 centimètres sont tombés dans certaines zones et que les autorités ont surveillé la rivière Cuyaguateje pour détecter d’éventuelles inondations.

Alors que l’État se préparait, Idalia a frappé Cuba avec de fortes pluies, en particulier dans la partie la plus occidentale de l’île, où la province productrice de tabac de Pinar del Rio se remet encore des ravages causés par l’ouragan Ian il y a près d’un an.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a récemment déclaré que la saison des ouragans 2023 serait beaucoup plus chargée que prévu initialement, en partie à cause des températures océaniques extrêmement chaudes. La saison s’étend jusqu’au 30 novembre, avec généralement août et septembre comme pic.

L’ouragan Ian a fait l’an dernier près de 150 morts. L’ouragan de catégorie 5 a endommagé 52 000 structures, dont près de 20 000 ont été détruites ou gravement endommagées.