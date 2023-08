Idalia devrait frapper la Floride en tant qu’ouragan de catégorie 4 avec une onde de tempête « catastrophique »

CEDAR KEY, Floride (AP) — Les résidents de Floride vivant dans des zones côtières vulnérables ont reçu l’ordre de faire leurs valises et de partir alors que l’ouragan Idalia prenait de l’ampleur dans les eaux chaudes du golfe du Mexique, et les autorités ont mis en garde contre une « onde de tempête catastrophique et des vents destructeurs ». » lorsque la tempête débarquera mercredi matin.

Idalia est devenu un système de catégorie 2 mardi après-midi, avec des vents soutenus de 110 mph (177 km/h) mardi soir. Il était prévu qu’elle touche terre tôt mercredi en tant que tempête de catégorie 4 avec des vents d’au moins 130 mph (209 km/h) dans la région peu peuplée de Big Bend, là où l’enclave de Floride se courbe dans la péninsule. Le résultat pourrait être un coup dur pour un État toujours confronté aux dégâts persistants causés par l’ouragan Ian de l’année dernière.

Le service météorologique national de Tallahassee a qualifié Idalia d’« événement sans précédent » puisqu’aucun ouragan majeur jamais enregistré n’a traversé la baie jouxtant le Big Bend.

Sur l’île de Cedar Key, la commissaire Sue Colson s’est jointe à d’autres responsables municipaux pour emballer mardi des documents et des appareils électroniques à l’hôtel de ville. Elle avait un message pour les près de 900 habitants qui avaient reçu l’ordre d’évacuer. Plus d’une douzaine de policiers de l’État ont fait du porte-à-porte pour avertir les résidents que l’onde de tempête pourrait atteindre 4,5 mètres.

« Un mot : partez », a déclaré Colson. « Ce n’est pas quelque chose à discuter. »

Le gouverneur Ron DeSantis a réitéré cet avertissement lors de la conférence de presse de mardi après-midi.

« Tu dois vraiment y aller maintenant. C’est le moment », a-t-il déclaré. Plus tôt, le gouverneur a souligné que les résidents n’avaient pas nécessairement besoin de quitter l’État, mais qu’ils devaient « se rendre sur des hauteurs dans une structure sûre ».

Tout le monde n’a pas tenu compte de l’avertissement. Andy Bair, propriétaire de l’Island Hotel, a déclaré qu’il avait l’intention de « garder » son bed and breakfast, qui date d’avant la guerre civile. Le bâtiment n’a pas été inondé depuis près de 20 ans qu’il en est propriétaire, pas même lorsque l’ouragan Hermine a inondé la ville en 2016.

« En tant que gardien du plus ancien bâtiment de Cedar Key, j’ai juste l’impression que j’ai besoin d’être ici », a déclaré Bair. « Nous avons prouvé à maintes reprises que nous n’allons pas disparaître. Nous serons peut-être un peu mal à l’aise pendant quelques jours, mais tout ira bien finalement.

Les péages ont été supprimés sur les autoroutes hors de la zone dangereuse, les abris étaient ouverts et les hôtels prêts à accueillir les évacués. Plus de 30 000 travailleurs des services publics se sont rassemblés pour effectuer les réparations le plus rapidement possible à la suite de l’ouragan. Environ 5 500 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés.

À Tarpon Springs, une communauté côtière au nord-ouest de Tampa, 60 patients ont été évacués d’un hôpital par crainte que le système ne provoque une onde de tempête de 2,1 mètres.

Après avoir atterri dans la région de Big Bend, Idalia devrait traverser la péninsule de Floride, puis inonder le sud de la Géorgie et les Carolines jeudi. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, et le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, ont annoncé l’état d’urgence, libérant ainsi des ressources et du personnel de l’État, notamment des centaines de soldats de la Garde nationale.

« Nous serons préparés au mieux de nos capacités », a déclaré Russell Guess, qui faisait le plein d’essence de son camion à Valdosta, en Géorgie. Ses collègues de Cunningham Tree Service faisaient de même. « Il y aura des arbres sur les maisons des gens, des arbres sur les lignes électriques. »

À 23 heures HAE mardi, Idalia se trouvait à environ 201 kilomètres à l’ouest de Tampa, a indiqué le National Hurricane Center. Il se déplaçait vers le nord à 18 mph (29 km/h).

Idalia a frappé Cuba avec de fortes pluies lundi et mardi, laissant la province productrice de tabac de Pinar del Rio sous l’eau et nombre de ses habitants sans électricité.

« La priorité est de rétablir l’électricité et les communications et de garder un œil sur l’agriculture : récolter tout ce qui peut être récolté et préparer davantage de précipitations », a déclaré mardi le président Miguel Díaz-Canel lors d’une réunion avec des responsables gouvernementaux.

Les médias d’État n’ont fait état d’aucun décès ni de dégâts majeurs.

Alors qu’une grande partie de la côte ouest de la Floride est menacée par des ondes de tempête et des inondations, des avis d’évacuation ont été émis dans 22 comtés, avec des ordres obligatoires pour certaines personnes dans huit de ces comtés.

De nombreux districts scolaires le long de la côte du Golfe devaient être fermés au moins jusqu’à mercredi. Plusieurs collèges et universités ont également fermé leurs portes, dont l’Université de Floride à Gainesville. L’Université d’État de Floride à Tallahassee a déclaré que son campus serait fermé jusqu’à vendredi.

Deux des plus grands aéroports de la région ont arrêté leurs opérations commerciales et la base aérienne MacDill de Tampa Bay a envoyé plusieurs avions vers des endroits plus sûrs.

Interrogé mardi sur l’ouragan, le président Joe Biden a déclaré qu’il avait parlé à DeSantis et « lui a fourni tout ce dont il pouvait avoir besoin ».

Ian était responsable l’année dernière de près de 150 décès. L’ouragan de catégorie 5 a endommagé 52 000 structures, dont près de 20 000 ont été détruites ou gravement endommagées.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a récemment déclaré que la saison des ouragans 2023 serait beaucoup plus chargée que prévu initialement, en partie à cause des températures océaniques extrêmement chaudes. La saison s’étend jusqu’au 30 novembre, avec généralement août et septembre comme pic.

___

les rédacteurs d’Associated Press Mike Schneider à St. Louis, Missouri ; Marcia Dunn à Cap Canaveral, en Floride ; Curt Anderson à Orlando, en Floride ; Chris O’Meara à Clearwater, en Floride ; Cristiana Mesquita à La Havane ; Russ Bynum à Savannah, Géorgie ; Jeffrey Collins à Columbia, Caroline du Sud ; Seth Borenstein à Washington ; Kathy McCormack à Concord, New Hampshire ; Tara Copp à Washington ; et Julie Walker à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Daniel Kozin, Associated Press