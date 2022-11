Idaho AG-elect embauche d’anciens avocats de l’administration Trump

BOISE, Idaho (AP) – L’Idaho ajoutera un nouveau poste de solliciteur général pour contester les actions et les politiques du gouvernement fédéral lorsque le républicain Raul Labrador deviendra le nouveau procureur général de l’État début janvier.

Le Labrador a annoncé jeudi deux postes à pourvoir par d’anciens membres de l’administration du président Donald Trump: David Dewhirst sera l’adjoint en chef du Labrador et Theo Wold sera le solliciteur général. Ni l’un ni l’autre n’est répertorié par le barreau de l’État de l’Idaho comme autorisé à pratiquer le droit dans l’Idaho.

En annonçant les postes, le Labrador a déclaré que le solliciteur général “veillera à ce que les intérêts de l’Idaho soient protégés contre les excès du gouvernement fédéral”.

Seulement une douzaine d’États ont des solliciteurs généraux. Les États vont de généralement conservateurs à généralement libéraux et comprennent New York, l’Alabama, l’Ohio et Washington.

“Je m’engage à moderniser et à améliorer le bureau, et ces fonctionnaires dévoués et éprouvés m’aideront à atteindre cet objectif”, a déclaré Labrador dans un communiqué. “J’ai hâte de servir les habitants de l’Idaho alors que nous construisons un État plus prospère, sûr et libre.”

Ilana Rubel, chef de la minorité démocrate à la Chambre, a déclaré que les premières mesures du Labrador l’avaient inquiétée.

«Je ne compte vraiment pas sur le procureur général pour être un guerrier contre le gouvernement fédéral», a-t-elle déclaré, notant que les législateurs s’appuient sur les opinions du procureur général concernant la légalité de la législation proposée. « Je vais garder espoir qu’il restera un bureau désireux et capable de produire des conseils juridiques judicieux. Je vois des dangers en ce moment.

Dewhirst a démissionné plus tôt ce mois-ci de son poste de solliciteur général du Montana, poste auquel il a été nommé en janvier 2021. Il a poursuivi l’administration Biden pour les mandats fédéraux de vaccin contre les coronavirus et l’annulation du projet de pipeline Keystone XL.

Sous l’administration Trump, Dewhirst était avocat général adjoint principal au département américain du Commerce.

Wold a occupé plusieurs postes dans l’administration Trump. Il a été procureur général adjoint par intérim au Bureau de la politique juridique du ministère de la Justice et adjoint adjoint du président pour la politique intérieure.

Le Labrador, qui a promis de rendre le bureau du procureur général plus partisan, a battu le titulaire de cinq mandats Lawrence Wasden lors de la primaire du GOP de mai, puis a facilement remporté les élections générales ce mois-ci.

Au moins huit avocats ont quitté le bureau avant que le Labrador n’assume le poste, y compris l’adjoint en chef et un avocat défendant les lois restrictives de l’État sur l’avortement. Le bureau compte 132 postes d’avocats au total.

Keith Ridler, Associated Press