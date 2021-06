Ida Ali souhaite ‘papa’ Imtiaz Ali pour son 50e anniversaire avec leurs adorables photos

Le cinéaste Imtiaz Ali fête son anniversaire le 16 juin et a eu 50 ans cette année. À l’occasion de la même chose, plusieurs célébrités se sont rendues sur leurs pages de médias sociaux et lui ont souhaité sa journée sociale. Maintenant, la fille d’Imtiaz, Ida Ali, est allée sur sa page Instagram et a partagé ses quelques photos inestimables de son enfance. Les moments sont adorables et montrent la relation mignonne que le duo père-fille partage les uns avec les autres.

Ida a sous-titré son message comme « Mon papa a 50 ans ! (même si ça ne ressemble pas à un câlin.) @imtiazaliofficial. »

Pendant ce temps, pour les non-initiés, la fille d’Imtiaz, Ida, est la meilleure amie d’Aaliyah Kashyap, la fille d’Anurag Kashyap. Plus tôt sur la chaîne YouTube de ce dernier, tous deux s’étaient souvenus d’avoir visité les plateaux de ‘Tamasha’ en Corse.

Aaliyah avait déclaré: « La Corse était définitivement l’un de mes moments préférés ensemble. Nous sommes allés en Corse parce que Dada (Imtiaz) tournait ‘Tamasha’ et ma mère (Aarti Bajaj) était également là (parce qu’elle était en train de monter le film). Il y a eu cet incident qui s’est produit. »

Pendant ce temps, Ida a même fait ses débuts en tant que réalisatrice avec un court métrage intitulé « Gayatri » avec Aaliyah dans le rôle principal.

En parlant d’Imtiaz, son dernier réalisateur était Love Aaj Kal, sorti en 2020. Le film mettait en vedette Kartik Aaryan et Sara Ali Khan dans le rôle principal tandis que Randeep Hooda jouait un personnage important.

Imtiaz a même fait ses débuts en série Web avec « She » qui est diffusé sur Netflix depuis mars 2020. L’émission met en vedette Aaditi Pohankar et Vijay Varma dans les rôles principaux. La deuxième saison a également été annoncée.